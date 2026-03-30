CEO SVET GLEDA KA BOSNI! Neviđena borba za Mundijal, legendarni Toti mobiliše Italijane: "Ovo je na život ili smrt!"

Utorak - odlučujući dan! Evropa saznaje ko će još da putuje na predstojeće Svetsko prvenstvo u Americi, Meksiku i Kanadi!

Sve oči su uprte naravno ka Zenici, gde će reprezentacija Bosne i Hercegovine pokušati da ostvari čudo protiv moćne Italije.



Euforija vlada u komšiluku, jer "Zmajevi" imaju šansu da se posle 12 godina kvalifikuju na Mundijal, još od 2014. i istorijske utakmice protiv Italije.

Ovog puta su Edin Džeko i družina morali kroz baraž, a prva prepreka je uspešno preskočena: Vels je pao posle penal drame.

Bosna je tako stigla do samog kraja kvalifikacija, a ukoliko pobedi Italiju, obezbediće karte za Svetsko prvenstvo.

Ove reprezentacije su se u istoriji sastajale pet puta, a uspešnija je Italija sa četiri pobede i remijem. Poslednju međusobnu zvaničnu utakmicu su odigrali 2020. godine i tada je bilo 2:0 za Italijane.



Legenda Rome i tamošnje reprezentacije Frančesko Toti je istkao da je ovaj megdan za Italijane život ili smrt.

- Očekuje nas teška i nezgodna utakmica u Bosni i Hercegovini. Za nas je to pobediti ili umreti! Ne sumnjam da ćemo odigrati sjajno, ali i da će (selektor Italijana Đenaro) Gatuzo znati da upravlja emocijama i situacijom - rekao je "princ Rima" za Sportitaliju.

Pored ovog meča za plasman na Mundijal se bori još šest reprezentacija. Švedska će ugostiti Poljsku i pokušati da pokvari planove Levandovskom, koji želi da se po drugi put zaredom plasira na šampionat planete. Češka će pokušati da se prvi put posle 20 godina godine kvalifikuje na najveću fudbalsku smotru a za tako nešto mora pobedi selekciju Danske u Pragu. A tzv. "Kosovo" u Prištini igra protiv Turske.

Raspored odlučujućih utakmica evropskog baraža za Mundijal



20.45 Bosna i Hercegovina - Italija

20.45 Švedska - Poljska

20.45 Češka - Danska

20.45 Tzv. "Kosovo" - Turska

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“