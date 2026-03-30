Fudbal

CEO SVET GLEDA KA BOSNI! Neviđena borba za Mundijal, legendarni Toti mobiliše Italijane: "Ovo je na život ili smrt!"

Ђ. Б.

30. 03. 2026. u 14:10

Utorak - odlučujući dan! Evropa saznaje ko će još da putuje na predstojeće Svetsko prvenstvo u Americi, Meksiku i Kanadi!

ЦЕО СВЕТ ГЛЕДА КА БОСНИ! Невиђена борба за Мундијал, легендарни Тоти мобилише Италијане: Ово је на живот или смрт!

Foto: Profimedia

Sve oči su uprte naravno ka Zenici, gde će reprezentacija Bosne i Hercegovine pokušati da ostvari čudo protiv moćne Italije.


Euforija vlada u komšiluku, jer "Zmajevi" imaju šansu da se posle 12 godina kvalifikuju na Mundijal, još od 2014. i istorijske utakmice protiv Italije.

Ovog puta su Edin Džeko i družina morali kroz baraž, a prva prepreka je uspešno preskočena: Vels je pao posle penal drame.

Bosna je tako stigla do samog kraja kvalifikacija, a ukoliko pobedi Italiju, obezbediće karte za Svetsko prvenstvo. 

Edin Džeko, kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine / FOTO: Profimedia


S druge strane "azuri" ne žele ništa da rizikuju i izlaze u najjačem sastavu sa željom da se konačno kvalifikuju na Mundijal posle više od decenije posta i davne 2014.

Ove reprezentacije su se u istoriji sastajale pet puta, a uspešnija je Italija sa četiri pobede i remijem. Poslednju međusobnu zvaničnu utakmicu su odigrali 2020. godine i tada je bilo 2:0 za Italijane. 


Legenda Rome i tamošnje reprezentacije Frančesko Toti je istkao da je ovaj megdan za Italijane život ili smrt.

- Očekuje nas teška i nezgodna utakmica u Bosni i Hercegovini. Za nas je to pobediti ili umreti! Ne sumnjam da ćemo odigrati sjajno, ali i da će (selektor Italijana Đenaro) Gatuzo znati da upravlja emocijama i situacijom - rekao je "princ Rima" za Sportitaliju.

Đenaro Gatuzo, selektor fudbalske reprezentacije Italije / FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno


Pored ovog meča za plasman na Mundijal se bori još šest reprezentacija. Švedska će ugostiti Poljsku i pokušati da pokvari planove Levandovskom, koji želi da se po drugi put zaredom plasira na šampionat planete. Češka će pokušati da se prvi put posle 20 godina godine kvalifikuje na najveću fudbalsku smotru a za tako nešto mora pobedi selekciju Danske u Pragu. A tzv. "Kosovo" u Prištini igra protiv Turske.

Raspored odlučujućih utakmica evropskog baraža za Mundijal


20.45 Bosna i Hercegovina - Italija
20.45 Švedska - Poljska
20.45 Češka - Danska 
20.45 Tzv. "Kosovo" - Turska 

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (2)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GORAN IVANIŠEVIĆ SAHRANIO NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)

GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)