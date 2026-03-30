Fudbalska reprezentacija lažne Kosova nalazi se na korak od kontroverznog plasmana na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Nakon što su u dramatičnom polufinalu baraža u Bratislavi eliminisali Slovačku rezultatom 4:3, pred njima je odlučujući duel protiv Turske, koji će se igrati u utorak u Prištini. Ipak, umesto o taktici i fudbalu, u centru pažnje našla se zapaljiva izjava njihovog najboljeg napadača, Vedata Murićija.

Iskusni golgeter, svestan težine predstojećeg zadatka, nije krio da je Turska, predvođena mladim zvezdama poput Kenana Jildiza iz Juventusa i Arde Gulera iz Real Madrida, favorit na papiru. Međutim, Murići je sportski okvir potpuno srušio svojom završnom porukom, koja je direktna provokacija.

- Ako uspemo da se kvalifikujemo za Svetsko prvenstvo, to će za nas biti kao druga nezavisnost. Svi su veoma uzbuđeni i puni nade", ispalio je Murići, otvoreno koristeći fudbalsku scenu za promociju političkih težnji i jednostrano proglašene nezavisnosti južne srpske pokrajine.

Ovakva retorika, u kojoj se odlazak na Mundijal izjednačava sa državnim statusom, dodatno podgreva ionako napetu atmosferu. Dok Murići ističe da će domaći teren u Prištini biti njihova najveća prednost, javnost u regionu s pravom postavlja pitanje - gde prestaje sport, a počinje opasna politička propaganda?

Podsećanja radi, iako Vedat Murići često daje zapaljive izjave, tokom svoje klupske karijere delio je svlačionicu sa nekoliko poznatih srpskih fudbalera, a sa nekima je, prema sopstvenim rečima, ostao u odličnim odnosima.

Najpoznatiji srpski saigrači sa kojima je Murići igrao su:

Sergej Milinković-Savić (Lacio): Dok je igrao u Italiji za Lacio, Murići je bio veoma blizak sa Sergejem. Mediji su čak prenosili da su albanski navijači kritikovali Murićija jer je sa Milinković-Savićem na terenu komunicirao na srpskom jeziku.

Predrag Rajković (Majorka): U španskoj Majorki, Murići je godinama bio ključni saigrač sa srpskim golmanom Predragom Rajkovićem. Njih dvojica su često zajedno išli na reprezentativne pauze iz istog kluba.

Matija Nastasić (Majorka): Još jedan bivši reprezentativac Srbije koji je sa Murićijem činio okosnicu tima na Balearima.

Darko Lazović (Genčlerbirligi): Na samom početku svoje karijere u Turskoj, u ekipi Genčlerbirligi, Murići je igrao sa nekoliko srpskih internacionalaca koji su tada

Inače, Murići tečno govori srpski jezik, što mu je često pomagalo u komunikaciji sa igračima sa Balkana u inostranim klubovima, bez obzira na političke tenzije koje prate njegove izjave u medijima.





