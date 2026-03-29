Svet

VEKOVIMA OVAKVA SRAMOTA NIJE PRIČINJENA: Izraelska policija sprečila latinskog patrijarha Jerusalima da dođe do crkve Svetog groba

29. 03. 2026. u 13:48

IZRAELSKA policija sprečila je jutros latinskog patrijarha Jerusalima kardinala Pjerbatistu Picabalu, i zvaničnog kustoda Svete zemlje oca Frančeska Jelpa da dođu do crkve Svetog groba u Starom gradu Jerusalima

Foto: AP Photo/Mahmoud Illean

Kako je saopšteno, dva najviša katolička sveštenika u regionu "zaustavljeni su na putu, dok su išli privatno i bez ikakvih karakteristika povorke ili ceremonijalnog čina", zbog čega su bili primorani da se vrate.

 - Po prvi put u vekovima, poglavari crkve su bili sprečeni da služe misu na Cveti u crkvi Groba Gospodnjeg. Ovaj incident je ozbiljan presedan i zanemaruje osećaje milijardi ljudi širom sveta koji tokom ove nedelje gledaju u Jerusalim - navodi se u saopštenju, prenosi Figaro.

Katoličke institucije su navele da je odluka izraelske policije "očigledno nerazumna i krajnje nesrazmerna mera".

 - Ova ishitrena i fundamentalno pogrešna odluka, isprljana nepravilnim razmatranjima, predstavlja ekstremno odstupanje od osnovnih principa razumnosti, slobode veroispovesti i poštovanja statusa kvo - navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

Eskalacija rata na Bliskom istoku

