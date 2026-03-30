VUČIĆ SUTRA SA DELEGACIJOM KINESKE PROVINCIJE HEBEI: Očekuje se i sastanak sa predsednikom HBIS grupe Liujem
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa članovima delegacije kineske provincije Hebei koju predvodi guverner Vang Džengpu i predsednikom HBIS grupe Liu Đijenom.
Sastanak je zakazan za sutra u 10.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
HBIS Group Serbia Iron & Steel d.o.o. o. Beograd je privredno društvo osnovano 2016. godine, kada je kineska kompanija Hestil preuzela Železeru Smederevo, i nalazi se u sastavu korporacije HBIS grupe.
HBIS Srbija je poznata u jugoistočnoj Evropi po proizvodnji čelika, toplo i hladno valjanih proizvoda i belog lima.
Projektovani proizvodni kapacitet fabrike je 2,2 miliona tona gotovih proizvoda godišnje.
HBIS Srbija zapošljavamo više od 5.000 zaposlenih, a proizvodne pogone čine fabrika u Smederevu za proizvodnju toplo i hladno valjanih ravnih čeličnih proizvoda i fabrika u Šapcu za proizvodnju belih limova.
