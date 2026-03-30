OGLASIO SE KREMLJ O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA

В. Н.

30. 03. 2026. u 13:39

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Ruske federacije Vladimir Putin razgovarali su danas, između ostalog, o situaciji na Balkanu i istakli fundamentalni značaj Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN za rešavanje pitanja AP Kosova i Metohije, saopštila je pres služba Kremlja.

- Srpski predsednik je dao svoju procenu situacije na Balkanu. Obe strane su naglasile fundamentalan značaj Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN za rešavanje pitanja Kosova, kao i potrebu da se osiguraju prava Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom - navodi se u saopštenju.

U telefonskom razgovoru koji je, kako se navodi, inicirala srpska strana, dvojica lidera su razgovarala i o aktuelnim pitanjima rusko-srpskog strateškog partnerstva, uključujući saradnju u energetskom, naftno-gasnom i nuklearnom sektoru, kao i o pripremama za predstojeći aprilski sastanak Rusko-srpskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučnu i tehničku saradnju.

Navodi se i da je Vučić izrazio zahvalnost za nastavak stabilnih isporuka ruskog gasa, koje su toliko ključne za održavanje energetske sigurnosti zemlje.

Tema razgovora, dodaje se, bila je i situacija oko Ukrajine i trenutna eskalacija sukoba velikih razmera na Bliskom istoku.

Ističe se da je dogovoreno da se nastave kontakti.

(Tanjug)

Preporučujemo

Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMAČKA SE OZBILJNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: Panceri imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu

