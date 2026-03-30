LAJOVIĆ NIŽE POBEDE! Srbin srušio i nekad 31. tenisera sveta!
Sjajni Dušan Lajović se kvalifikovao u glavni žreb u Marakešu! Srpski teniser je u dva seta srušio nekadašnjeg 31. igrača na svetu Lojda Harisa sa 6:4, 6:4.
Duci je posle sat vremena i trideset minuta uspeo da slomi otpor južnoafričkog tenisera, čime se kvalifikovao u glavni žreb iz serije 250.
Lajović polako diže formu, a sad je uspeo da veže dve pobede još od kvalifikacija za Australian open, pošto je juče srušio Švajcarca Jakuba Paula sa 6:1,6:4.
Samo dan posle pobede nad Paulom, Lajović je u samom finalu imao nešto teži zadatak, ali sa dva brejka je uspeo da odbije nalete upornog Harisa.
Srbija će tako u Marakešu imati dva predstavnika: u glavnom žrebu se nalazi i Hamad Međedović koji se nalazi u fenomenalnoj formi i to posle osvajanja čelendžera Napulju. Time se i vratio u top 100, a prvi protivnik u Maroku će mu biti Čeh Vit Kopriva 60. igrač na planeti.
S druge strane, Lajović je na 127. mestu. Prvi nosilac na ovom turniru je Italijan Luciano Darderi, trenutno 18. na svetu.
