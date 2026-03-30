Svet

OZBILJAN POTRES NA VANUATU: Pogodio ga zemljotres jačine 7,3 stepena po Rihteru

Ana Đokić

30. 03. 2026. u 16:15

SNAŽAN zemljotres magnitude 7,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas oblast kod Vanuatua, male ostrvske države u južnom Pacifiku udaljene oko 1.750 kilometara istočno od Australije, saopšteno je iz američke Agencije za geološka istraživanja (AGI).

ОЗБИЉАН ПОТРЕС НА ВАНУАТУ: Погодио га земљотрес јачине 7,3 степена по Рихтеру

Foto: Novosti

U saopštenju se navodi da je zemljotres bio na dubini od oko 115 kilometara, na oko 35 kilometara severoistočno od grada Luganvila na Vanuatu, prenosi ABC News.

Za sada nema neposrednih izveštaja o pričinjenoj materijalnoj šteti i nije izdato upozorenje na cunami.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVOLUCIJA ČUVANJA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija

EVOLUCIJA ČUVANjA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija