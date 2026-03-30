OZBILJAN POTRES NA VANUATU: Pogodio ga zemljotres jačine 7,3 stepena po Rihteru
SNAŽAN zemljotres magnitude 7,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas oblast kod Vanuatua, male ostrvske države u južnom Pacifiku udaljene oko 1.750 kilometara istočno od Australije, saopšteno je iz američke Agencije za geološka istraživanja (AGI).
U saopštenju se navodi da je zemljotres bio na dubini od oko 115 kilometara, na oko 35 kilometara severoistočno od grada Luganvila na Vanuatu, prenosi ABC News.
Za sada nema neposrednih izveštaja o pričinjenoj materijalnoj šteti i nije izdato upozorenje na cunami.
(Tanjug)
Preporučujemo
GORI BLISKI ISTOK: Pogođen tanker u vodama Dubaija; Avio kompanije u ozbiljnim problemima
31. 03. 2026. u 07:16 >> 09:15
"PREGOVORI SA IRANOM IDU DOBRO" Livit: Javne izjave Teherana se razlikuju od privatnih
31. 03. 2026. u 08:38
JAPAN POJAČAVA ODBRAMBENE KAPACITETE: Aktivirane rakete dugog dometa
31. 03. 2026. u 08:13
GUVERNER ŠOKIRAO SVE: Odobrio preimenovanje aerodroma Palm Bič po Trampu
31. 03. 2026. u 07:44
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
