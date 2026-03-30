AMERI, IMATE LI OBRAZA? Pljuvali Jokića i pričali da NIJE MVP, a Srbin odgovorio brutalnim terorom protiv Voriorsa (VIDEO)

Dok se NBA sezona opasno približava vrhuncu, Denver Nagetsi su poslali još jednu zastrašujuću poruku konkurenciji.

U meču prepunom preokreta, emocija i vrhunske košarke, četa iz Kolorada srušila je Golden Stejt Voriorse rezultatom 116:93, upisavši šesti uzastopni trijumf koji potvrđuje da su trenutno najopasnija ekipa najjače lige sveta.

Glavni arhitekta pobede bio je, ko drugi nego Nikola Jokić. Iako mu je za dlaku izmakao peti uzastopni tripl-dabl, srpski centar je odigrao meč koji se graniči sa savršenstvom. Sa 25 poena, 15 skokova i 8 asistencija, Jokić je još jednom pokazao Amerikancima zašto su kritike na račun njegovog MVP statusa ne samo neosnovane, već i apsurdne. Svaki njegov potez bio je hirurški precizan, a asistencije su ostavljale odbranu „Ratnika“ u potpunom rasulu.

Utakmica nije počela nimalo prijatno za Nagetse. Denver je konstantno jurio rezultat. Nakon što su uspeli da istope početni minus i povedu sa 32:28, usledio je hladan tuš. Voriorsi su odgovorili brutalnom serijom 18:2, pobegavši na ogromnih +13 (47:34). Činilo se da Denver nema rešenja za rafalnu paljbu Golden Stejta. Međutim, drugo poluvreme donelo je potpuno drugu sliku. Konsolidacija u svlačionici urodila je plodom. Nagetsi su treću deonicu otvorili agresivnije, korak po korak prilazili rivalu, a onda je usledio trenutak preokreta – vođstvo od 62:61 bilo je psihološka tačka pucanja za Voriorse. Od tog momenta, na terenu je postojao samo jedan tim.

Poslednja četvrtina pretvorila se u demonstraciju sile. Denver je u odlučujući period ušao sa dvocifrenom prednošću (86:74), ali se tu nisu zaustavili. Prednost je rasla iz minuta u minut – 15 razlike, pa 23... Na kraju, ubedljivih 116:93 za slatku osvetu Voriorsima za poraz iz februara.

Pored već pomenutog Jokića, Džamal Marej je postigao 20 poena, dok je bio i za druge dve kolone (6 skokova, 7 asistencija). Tim Hardvej je dodao 16, a Brus Braun 15 koševa. U suprotnom taboru je Podžimski brojao do 23 poena, kao i Kristaps Porzingis.

Ovom pobedom Denver je zaokružio impresivan niz. Redom su pred Jokićem i drugovima padali Toronto, Portland, Finiks, Dalas i Juta, a sada i moćni Golden Stejt. Sa ovakvom formom i „dirigentom“ koji košarku igra kao šah, Nagetsi šalju jasnu poruku svim pretendentima na prsten: Plej-of može da počne, mi smo spremni!