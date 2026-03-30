"KURTI PONOVO PRIZNAO DA GA NE ZANIMA DIJALOG" Kancelarija za KiM: Licemerno da Priština za bilo šta optužuje Beograd
KANCELARIJA za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da je Aljbin Kurti ponovo priznao da ga ne zanima dijalog i da sve što radi, zapravo čini kako bi uništio dijalog i sve postignute tekovine, dok paralelno pokušava da "zamaže oči" međunarodnoj zajednici prebacivanjem odgovornosti na Beograd.
- Licemerno je da Priština uoči 13. godišnjice od potpisivanja Prvog briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa i 4.728 dana kako nije formirana Zajednica srpskih opština za bilo šta optužuje Beograd. Sve što Kurti čini i govori pokazuje da samo simulira dijalog, ali da zapravo predstavlja stranu koja ne želi ni kompromis ni postizanje održivih rešenja - navedeno je u saopštenju.
Kako je navedeno, Beograd je odgovorna strana u procesu razgovora koji se vode u Briselu, s ciljem normalizacije odnosa i poboljšanja života ljudi na prostoru Kosova i Metohije.
- Međutim, Priština je na čelu sa Kurtijem ta koja godinama sabotira ovaj proces, postavljanjem nepostojećih uslova i ultimatuma i povlačenjem eskalatornih poteza, samo kako bi izbegli sopstvene obaveze i odgovornost - dodaje se u saopštenju.
Kao kredibilna strana u dijalogu, navodi se, Beograd je ispunio sve svoje do sada preuzete obaveze i na redu je da Priština počne da ispunjava sporazume počevši od onih potpisanih pre 13 godina, među kojima je najvažniji formiranje Zajednice srpskih opština.
- Za nas, očuvanje politike mira i stabilnosti osnovni je postulat delovanja i Beograd na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nikada nije uslovljavao dijalog, već se uvek principijelno zalagao za poštovanje svih potpisanih i dogovorenih sporazuma - navedeno je u saopštenju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: SRPSKA DECA U NEMILOSTI ŠIPTARA: Kurtijevci razvalili kuće, mališani lepe vrata svog doma
Preporučujemo
Komentari (0)