PUCNJAVA NA GRANICI, ŽENA I DECA MEĐU RANJENIMA: Sukobi eskalirali usred ključnih pregovora Avganistana i Pakistana

AVGANISTAN i Pakistan razmenili su u nedelju žestoku vatru, u kojoj je u Avganistanu ubijena najmanje jedna osoba, a ranjeno 16, uglavnom žena i dece, saopštio je danas zamenik portparola kabulske talibanske administracije Hamdulah Fitrat.

Obnavljanje sukoba u pograničnom delu dve zemlje dogodilo se u trenutku kada je u Pakistanu održan sastanak delegacija regionalnih sila, koje su razgovarale o deeskalaciji rata u Iranu i na Bliskom istoku, uz najavu da bi Islamabad mogao biti, kao posrednik, domaćin pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, prenosi Rojters.

Bezbednosni zvaničnici iz Pakistana su saopštili da je ta zemlja samo odgovorila na jako granatiranje iz Avganistana i da nisu gađane bilo koje civilne lokacije.+

Najgore borbe između Pakistana i Avganistana u poslednjih nekoliko godina izbile su prošlog meseca, uz velike ljudske gubitke na obe strane.

Kabul je ranije saopštio da je u martu više od 400 ljudi ubijeno u pakistanskom vazdušnom napadu na centar za rehabilitaciju od droga u tom gradu, pre nego što su susedne zemlje obustavile borbe.

Pakistan je odbacio izjave talibana o napadu na rehabilitacioni centar, navodeći da je "precizno ciljao vojne objekte i infrastrukturu za podršku teroristima".

Pauza u sukobima bila je najavljena za Ramazanski bajram, a do obnovljenih sukoba došlo je juče, nekoliko dana nakon što su najavljene privremene pauze u borbama.

Islamabad optužuje avganistanske talibane da skrivaju i podržavaju islamističke militante koji izvode napade unutar Pakistana, što Kabul poriče, navodeći da su militantni unutrašnji problem Pakistana.