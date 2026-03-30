PUCNJAVA NA GRANICI, ŽENA I DECA MEĐU RANJENIMA: Sukobi eskalirali usred ključnih pregovora Avganistana i Pakistana
AVGANISTAN i Pakistan razmenili su u nedelju žestoku vatru, u kojoj je u Avganistanu ubijena najmanje jedna osoba, a ranjeno 16, uglavnom žena i dece, saopštio je danas zamenik portparola kabulske talibanske administracije Hamdulah Fitrat.
Obnavljanje sukoba u pograničnom delu dve zemlje dogodilo se u trenutku kada je u Pakistanu održan sastanak delegacija regionalnih sila, koje su razgovarale o deeskalaciji rata u Iranu i na Bliskom istoku, uz najavu da bi Islamabad mogao biti, kao posrednik, domaćin pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, prenosi Rojters.
Bezbednosni zvaničnici iz Pakistana su saopštili da je ta zemlja samo odgovorila na jako granatiranje iz Avganistana i da nisu gađane bilo koje civilne lokacije.+
Najgore borbe između Pakistana i Avganistana u poslednjih nekoliko godina izbile su prošlog meseca, uz velike ljudske gubitke na obe strane.
Kabul je ranije saopštio da je u martu više od 400 ljudi ubijeno u pakistanskom vazdušnom napadu na centar za rehabilitaciju od droga u tom gradu, pre nego što su susedne zemlje obustavile borbe.
Pakistan je odbacio izjave talibana o napadu na rehabilitacioni centar, navodeći da je "precizno ciljao vojne objekte i infrastrukturu za podršku teroristima".
Pauza u sukobima bila je najavljena za Ramazanski bajram, a do obnovljenih sukoba došlo je juče, nekoliko dana nakon što su najavljene privremene pauze u borbama.
Islamabad optužuje avganistanske talibane da skrivaju i podržavaju islamističke militante koji izvode napade unutar Pakistana, što Kabul poriče, navodeći da su militantni unutrašnji problem Pakistana.
