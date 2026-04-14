NASTAVLJA SE UNAPREĐENJE ISKUSTVA PUTNIKA: Kratki letovi u Er Srbiji od sada drugačiji

NACIONALNA avio-kompanija Er Srbija saopštila je danas da nastavlja da unapređuje iskustvo putnika i da uvodi novinu u okviru besplatne ponude na kraćim letovima do dva i po sata.

- Uz svima omiljenu Plazmu, putnicima je tokom redovne usluge na letu na raspolaganju i nova opcija - Trik slani štapići - navedeno je u saopštenju kompanije.

Viša menadžerka za marketing i putničko iskustvo Er Srbije Bojana Knežević rekla je da dobro poznati i rado birani Trik slani štapići postaju deo putničkog iskustva na letovima Er Srbije, sa ciljem da svako putovanje učine još prijatnijim.

- Verujemo da mali znaci pažnje čine veliku razliku, zbog čega smo želeli da putnicima ponudimo veći izbor u okviru besplatnog servisa. Prepoznatljiv ukus Trik štapića sada dolazi u jedinstvenom, posebno dizajniranom pakovanju sa simbolima nacionalne avio-kompanije, dostupnom isključivo na letovima Er Srbije - izjavila je Kneževićeva.

Na ovaj način, kako je navela kompanija, ponuda tokom leta postaje raznovrsnija i prilagođenija različitim ukusima putnika.

Tokom putovanja, putnici mogu da biraju između slatkog biskvita Plazma i Trik slanih štapića, čime Er Srbija nastavlja da unapređuje kvalitet usluge i celokupno putničko iskustvo.

USKRŠNjE JAJE: Festival pun dečijih osmeha na Veliku subotu u centru Zrenjanina