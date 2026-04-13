HITNO SE OGLASIO PARTIZAN: Evo šta su rekli nakon suspenzije zbog Kevina Pantera

Košarkaški klub Partizan suspendovan je od strane BAT-a zbog dugovanja prema Kevinu Panteru, a crno-beli su se povodom ovog slučaja i oglasili.

Međutim, crno-beli su se našli pred neočekivanim problemom, pošto je BAT izrekao zabranu transfera Partizanu, a razlog je Kevin Panter.

Kako prenosi specijalizovani košarkaški portal "Jurohups", Partizan je bivšem kapitenu ostao dužan 170.000 evra i dobio je zabranu od strane BAT-a.

Zbog svega se hitno oglasio Partizan, a saopštenje prenosimo u celosti:

- KK Partizan je u potpunosti upoznat sa ovim slučajem i sve se odvija prema standardnim procedurama. Trenutna zabrana biće ukinuta veoma brzo, s obzirom na to da je ona bila neophodan korak u vezi sa odobrenim FIBA planom otplate.

Da, radi se o ličnom porezu Kevina Pantera, u čije detalje nećemo ulaziti. Ipak, na ovu odluku smo uložili žalbu Saveznom sudu u Švajcarskoj.

Imajući u vidu da je ovo prvi put u istoriji da se naš klub žalio Saveznom sudu u Švajcarskoj, verujemo da to dovoljno objašnjava naš stav i mišljenje o ovoj odluci BAT-a. Međutim, naša žalba ne odlaže izvršenje odluke BAT-a.

U međuvremenu, osiguraćemo normalno funkcionisanje kluba, što uključuje i ukidanje FIBA zabrane.

