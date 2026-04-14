ZAVRŠENE KONSULTACIJE: Vučić razgovarao sa predstavnicima tri političke partije (FOTO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić završio je današnji krug konsultacija sa predstavnicima političkih stranaka.

Vučić završio današnje konsultacije sastankom sa Zelenima Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je današnje konsultacije sa političkim partijama sastankom sa Zelenima Srbije.

Vučić se sastao sa Ivanom Karićem iz stranke Zeleni Srbije, a prethodno sa predsednikom Ruske stranke Slobodanom Nikolićem i potpredsednikom Jedinstvene Srbije Daliborom Markovićem Palmom sa saradnicima.

Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Sastanak sa predstavnicima Zeleni Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas, u okviru konsultacija sa političkim strankama, sa Ivanom Karićem iz stranke Zeleni Srbije.

Počeo sastanak Vučića sa predstavnicima Jedinstvene Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Predsedništvu, u okviru konsultacija sa političkim strankama, sa predstavnicima Jedinstvene Srbije.

Na sastanak sa predsednikom, koji je počeo oko 9.30 sati, došao je potpredsednik stranke Dalibor Marković Palma sa saradnicima.

Prvi sastanak sa Ruskom strankom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije sa političkim partijama, a oko 9.00 sati počeo je sastanak sa predsednikom Ruske stranke Slobodanom Nikolićem.

U planu sasatanak sa predstavnicima tri partije

Kako je prethodno najavljeno, Vučić će se u 09.00 časova sastati sa predstavnicima Ruske stranke, u 09.30 sa predstavnicima Jedinstvene Srbije, a u 10.00 časova sa predstavnicima stranke Zeleni Srbije, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Konsultacije će biti održane u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke i Udruženih sindikata Srbije Sloga.

