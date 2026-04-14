PUCNJAVA U ŠKOLI U TURSKOJ: Učenik otvorio vatru lovačkom puškom, ima povređenih
NAJMANjE 16 osoba je povređeno kada je učenik otvorio vatru u školi u Turskoj, a prema poslednjim informacijama, napadač je sebi nakon pucnjave oduzeo život.
Pucnjava se dogodila u stručno-tehničkoj školi "Ahmet Kojundžu" okrugu Siverek u provinciji Šanliurfa. Stotine đaka je evakuisano posle incidenta, a napadač - o kojem još nema poznatih detalja osim da je učenik - pucao je iz lovačke puške, piše britanski list "Dejli mejl".
Kako piše turski "Hurijet", napadač je ušao u školu i otvorio vatru nasumično, što je rezultiralo povredama. Brojne medicinske i policijske jedinice za specijalne operacije poslate su na to područje. Guverner Šanliurfe Hasan Šildak objavio je da je napadač sebi oduzeo život. Imao je 19 godina.
Na televizijskim snimcima vidi se veliki broj saniteta Hitne pomoći ispred škole, dok učenici panično beže iz zgrade.
Pucnjave u školama u Turskoj su retke, dodaje "Dejli mejl".
(Blic)
