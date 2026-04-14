ZAVERA KOJA SE VIŠE NE KRIJE! Dušan Vlahović čeka poziv, a telefon ne zvoni

POSLE silnih vesti sa Apenina kada je Dušan Vlahović u pitanju pojavila se i jedna malo neočekivana.

Dok svi oko Torina bruje da se "staroj dami" žuri da veže Srbina direktor Juventusa Damijen Komoli poručio je da će se pregovori sa Dušanom Vlahovićem nastaviti tek po završetku sezone.

- Ostajem pri onome što sam pričao od počekta o Dušanu. Pričaćemo na kraju sezone. To sam govorio od početka i ne očekujem ništa drugačije. Ima šest sedmica do kraja sezone, sportski direktor Marko Otolini priča sa njim, ali ništa se neće desiti pre kraja sezone. Nadamo se da ćemo imati neke vesti u nekom trenutku", kazao je direktor Damijen Komoli.

On je dodatno naglasio ambicije kluba i važnost tržišnog planiranja.

- Juventus razgovara sa mnogim igračima i niko ne govori da bi došao samo ako Juventus igra Ligu šampiona. Sa finansijske strane je mnogo bitno da Juventus igra Ligu šampiona pre nego Ligu Evrope. Međutim što se ambicije tiće nebitno je koje evropsko takmičenje igramo sledeće godine. Gradimo tim sa ambicijom da budemo uspešni u budućnosti", kaže Komoli.

Juventus se u ovom trenutku nalazi u neizvesnoj borbi za plasman u Ligu šampiona. Na šest kola pre kraja Serije A, imaju dva boda više od Koma i tri više od Rome, koji pokušavaju da ih skinu sa četvrte pozicije koja vodi u elitno evropsko takmičenje.

Podsećanja radi, Dušanu Vlahoviću ugovor sa Juventusom ističe na kraju aktuelne sezone. A ključno pitanje u klubu nije da li će saradnja biti nastavljena, već kada će biti formalizovana. Prema trenutnim informacijama, obostrana želja za nastavkom saradnje postoji, ali prepreku predstavlja finansijski deo dogovora – Vlahović bi morao da pristane na značajno smanjenje primanja kako bi ostao u Torinu.

Iako se ranije spekulisalo o njegovom odlasku i interesovanju najvećih evropskih klubova, realniji scenario je ostanak u Juventusu. Činjenica da od 1. januara ima pravo da slobodno pregovara sa drugim timovima dodatno je podgrejala priče o transferu, ali konkretan dogovor sa drugim klubom – nije postignut.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?