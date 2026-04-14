ZELENSKI POTPISAO ZAKON: Naplata vojnih poreza produžava se na tri godine nakon završetka rata

В. Н.

14. 04. 2026. u 10:55

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski potpisao je danas zakon kojim se naplata vojnih poreza produžava na tri godine nakon završetka rata, saopšteno je na internet stranici parlamenta, Vrhovne rade.

Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Vrhovna rada je prethodno, 7. aprila, u skladu sa zahtevima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) usvojila kao osnovu i u celini vladin predlog zakona o produženju vojnog poreza na tri godine nakon završetka rata, prenosi Ukrinform.

Zakon predviđa da će vojna taksa biti uplaćivana u poseban fond državnog budžeta Ukrajine i da će se koristiti za zadovoljavanje potreba Oružanih snaga Ukrajine.

Predviđeno je da se tokom tri godine koje slede nakon godine u kojoj je prekinuto ili ukinuto vanredno stanje primenjuju trenutne vojne naplate, za pojedince i za privredne subjekte, od jedan do deset odsto prihoda.

(Tanjug)

