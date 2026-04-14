ZELENSKI POTPISAO ZAKON: Naplata vojnih poreza produžava se na tri godine nakon završetka rata

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski potpisao je danas zakon kojim se naplata vojnih poreza produžava na tri godine nakon završetka rata, saopšteno je na internet stranici parlamenta, Vrhovne rade.

Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Vrhovna rada je prethodno, 7. aprila, u skladu sa zahtevima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) usvojila kao osnovu i u celini vladin predlog zakona o produženju vojnog poreza na tri godine nakon završetka rata, prenosi Ukrinform.

Zakon predviđa da će vojna taksa biti uplaćivana u poseban fond državnog budžeta Ukrajine i da će se koristiti za zadovoljavanje potreba Oružanih snaga Ukrajine.

Predviđeno je da se tokom tri godine koje slede nakon godine u kojoj je prekinuto ili ukinuto vanredno stanje primenjuju trenutne vojne naplate, za pojedince i za privredne subjekte, od jedan do deset odsto prihoda.

(Tanjug)

