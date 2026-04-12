BRAVO, HAMADE: Međedović se plasirao u glavni žreb turnira u Barseloni

Časlav Vuković

12. 04. 2026. u 16:48

SRPSKI teniser Hamad Međedović plasirao se u glavni žreb. On je u kvalifikacijama posle velike pobedio Kventina Alisa sa 6:2, 3:6, 7:6(6).

БРАВО, ХАМАДЕ: Међедовић се пласирао у главни жреб турнира у Барселони

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prvi set je fantastično odigrao Novopazarac, napravio je dva brejka, rivalu nije dozvolio nijednu šansu da mu oduzme servis. 

Ipak, nije to obeshrabrilo Francuza koji je u drugom delu duela u četvrtom gemu došao do brejka. Trenutno 83. igrač sveta je propustio priliku u sedmom gemu da uzvrati i 89. na ATP listi došao do izjednačenja.

U trećem setu je viđena velika borba. Međedović je propustio meč loptu, potom je u taj-brejku spasao meč loptu koju je imao protivnik. Nedugo nakon toga Srbin je iskoristio drugu meč loptu i trojumfovao je posle dva sata i pet minuta.

Međedović je nedavno osvojio čelendžer u Italiji, ali je u Marakešu učešće završio u prvom kolu.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

