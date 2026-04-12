BRAVO, HAMADE: Međedović se plasirao u glavni žreb turnira u Barseloni

SRPSKI teniser Hamad Međedović plasirao se u glavni žreb. On je u kvalifikacijama posle velike pobedio Kventina Alisa sa 6:2, 3:6, 7:6(6).

Prvi set je fantastično odigrao Novopazarac, napravio je dva brejka, rivalu nije dozvolio nijednu šansu da mu oduzme servis.

Ipak, nije to obeshrabrilo Francuza koji je u drugom delu duela u četvrtom gemu došao do brejka. Trenutno 83. igrač sveta je propustio priliku u sedmom gemu da uzvrati i 89. na ATP listi došao do izjednačenja.

U trećem setu je viđena velika borba. Međedović je propustio meč loptu, potom je u taj-brejku spasao meč loptu koju je imao protivnik. Nedugo nakon toga Srbin je iskoristio drugu meč loptu i trojumfovao je posle dva sata i pet minuta.

Međedović je nedavno osvojio čelendžer u Italiji, ali je u Marakešu učešće završio u prvom kolu.

