KAKVE REČI KARLOSA ALKARAZA: Španac biranim rečima o Sineru, ali se uprkos porazu setio i Đokovića
JANIK Siner osvojio je masters u Monte Karlu i nastavio je dominaciju na turnirima iz serije 1000. O onome što je postigao Italijan biranim rečima je govorio Karlos Alkaraz.
Upravo je Španac poražen u današnjem finalu, ali morao je da čestita velikom protivniku na svemu što radi.
- Za oduševljenje je ono što postižeš. Samo jedan čovek je u Open eri osvojio "Sanšajn dabl" i Monte Karlo. Ti si drugi koji je to postigao. Neverovatno. Teško je to ostvariti - rekao je Alkaraz.
Taj drugi teniser je Novak Đoković koji je ovo postignuće ostvario 2015. godine. Srbin je kad su Mastersi u pitanju te godine osvojio još Rim, Šangaj i Pariz.
Nastavio je momak iz Mursije da hvali Italijana.
- Čestitam ti na svemu, na radu sa svojim timom. Vidim ovde celu tvoju porodicu i tim. Stvarno sam srećan kad te vidim kako osvajaš titule pred njima. Čestitam tebi, tvojoj porodici i timu - zaključio je Španac.
Podsetimo, Janik Siner je zahvaljujući pobedi u Monte Karlu izbio na prvo mesto ATP liste.
Preporučujemo
Komentari (0)