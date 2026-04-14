HLADAN TUŠ IZ EVROLIGE! Šta će biti sa Zvezdom i Partizanom? Svi su čekali vesti o licencama, a stigla odluka koja se nikom neće svideti

ŠTA će se desiti sa Evroligom i u kakvom će se formatu igrati, nakon "upliva" NBA lige u evropsku košarku?

Naime, "Sudbonosni" sastanak Borda Evrolige zakazan je za utorak, 14. april 2026. godine.

Dan ranije, italijanski „insajder“ Alesandro Mađi sa portala „Sportando“ objavio je da „sudbonosnih“ promena – neće biti. Bar ne za sezonu 2026/27.

„Rečeno mi je da će Bord Evrolige sutra potvrditi isti format sa 20 klubova i za narednu sezonu, uz 38 utakmica u regularnom delu“, napisao je Mađi na mreži „X“.

EXCLUSIVE - The EuroLeague Board is scheduled for tomorrow, April 14, and is expected to confirm the same 20-team format for next season, with a 38-game regular season, Im told.



Ipak, dodao je da će promena biti.

- Sezona bi mogla da počne jednu ili dve nedelje ranije nego inače“.

Činjenica da ostaje 38 utakmica znači da „pomirenje“ Evrolige i FIBA nije ni na vidiku, mada bi raniji početak takmičenja mogao da pomogne u rasterećivanju kalendara.

Pominjalo se da bi Evroliga mogla da se širi, da dobije nove članove i da se tako smanji broj utakmica u sezoni.

Sasatanak Evrolige biće važan zbog statusa pre svega dve velike ribe. Real Madrid i Fenerbahče nemaju još uvek dogovor o nastavku saradnje sa Evroligom. Real je navodno želeo promenu na čelu takmičenja i dolazak Ćusa Buena umesto Paulijusa Motejunasa bi trebalo da odobrovolji kraljevski klub i da ga privoli da ostane u takmičenju.

Sa druge strane pričaće se i o Asvelu čije je dalje učešće u Evroligi pod znakom pitanja.

Timovi sa privremenim licencama poput Valensije, Virtusa, Partizana, Crvene zvezde i Dubaija bi na ovom sastanku trebalo da budu takođe tema. Naime ovi klubovi traže malo veći deo kolača, konkretno traže na primer veće prihode od televizijskih prava koji su sada za njih mizerni.