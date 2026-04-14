HLADAN TUŠ IZ EVROLIGE! Šta će biti sa Zvezdom i Partizanom? Svi su čekali vesti o licencama, a stigla odluka koja se nikom neće svideti

14. 04. 2026. u 06:12

ŠTA će se desiti sa Evroligom i u kakvom će se formatu igrati, nakon "upliva" NBA lige u evropsku košarku?

ХЛАДАН ТУШ ИЗ ЕВРОЛИГЕ! Шта ће бити са Звездом и Партизаном? Сви су чекали вести о лиценцама, а стигла одлука која се ником неће свидети

Naime, "Sudbonosni" sastanak Borda Evrolige zakazan je za utorak, 14. april 2026. godine.

Dan ranije, italijanski „insajder“ Alesandro Mađi sa portala „Sportando“ objavio je da „sudbonosnih“ promena – neće biti. Bar ne za sezonu 2026/27.

„Rečeno mi je da će Bord Evrolige sutra potvrditi isti format sa 20 klubova i za narednu sezonu, uz 38 utakmica u regularnom delu“, napisao je Mađi na mreži „X“.

Ipak, dodao je da će promena biti.

- Sezona bi mogla da počne jednu ili dve nedelje ranije nego inače“.

Činjenica da ostaje 38 utakmica znači da „pomirenje“ Evrolige i FIBA nije ni na vidiku, mada bi raniji početak takmičenja mogao da pomogne u rasterećivanju kalendara.

Pominjalo se da bi Evroliga mogla da se širi, da dobije nove članove i da se tako smanji broj utakmica u sezoni.

Sasatanak Evrolige biće važan zbog statusa pre svega dve velike ribe. Real Madrid i Fenerbahče nemaju još uvek dogovor o nastavku saradnje sa Evroligom. Real je navodno želeo promenu na čelu takmičenja i dolazak Ćusa Buena umesto Paulijusa Motejunasa bi trebalo da odobrovolji kraljevski klub i da ga privoli da ostane u takmičenju.

Sa druge strane pričaće se i o Asvelu čije je dalje učešće u Evroligi pod znakom pitanja.

Timovi sa privremenim licencama poput Valensije, Virtusa, Partizana, Crvene zvezde i Dubaija bi na ovom sastanku trebalo da budu takođe tema. Naime ovi klubovi traže malo veći deo kolača, konkretno traže na primer veće prihode od televizijskih prava koji su sada za njih mizerni.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU