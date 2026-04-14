TRAMP NARUČIO DOSTAVU IZ MEKDONALDSA: Evo koliki je bakšiš dao

AMERIČKI PREDSEDNIK Donald Tramp poručio je, uoči obraćanja novinarima, dostavu hrane iz Mekdonaldsa, a kako bi promovisao politiku "bez poreza na bakšiš".

On je naručio čizburgere i pomfrit za članove svog kabineta koje mu je do vrata ovalnog kabineta u Beloj kući donela "baka sa DoorDasha", piše ABC njuz.

Kada mu je žena dostavljač predala kese on je novinare pitao: -ovo ne izgleda namešteno

Na pitanje novinara da li Bela kuća daje dobre napojnice,Tramp je iz džepa izvadio novčanicu od 100 dolara i dao je dostavljaču.

Politika "Bez poreza na bakšiš" ozvaničena je u julu 2025. godine kao deo šireg zakona pod nazivom "Veliki divni Zakon" i ona ogućava radnicima u određenim zanimanjima da umanje svoju poresku osnovicu za iznose dobijene putem bakšiša, ali uz strogo definisana ograničenja.

(Tanjug)