MORSKA NEMAN OD 8 METARA OSTAVILA TURISTE U ČUDU: Prišunjala se čamcu, kapetan tvrdi da nikada ništo slično nije doživeo
ONO što je planirano kao opuštajuća tura sa delfinima pretvorilo se u nezaboravno iskustvo za nekoliko turista tokom vikenda.
Kod obale Pule, ogromno peraje se iznenada pojavilo odmah pored njihovog broda "Orka".
Ubrzo nakon toga, postaje jasno - džinovska riba se približila čamcu dugom otprilike deset metara. Morski div je dugačak oko osam metara i radoznalo pliva u krugovima.
Kapetan Zvonko Halimić jedva može i sam da poveruje.
- Ceo život sam na moru, ali za 65 godina mi se nikada ništa slično nije dogodilo - rekao je on za 24sata.hr, a prenosi Heute.
- Bilo je oko 17 časova, vreme je bilo fantastično - opisao je kapetan situaciju.
Umesto panike, na brodu je vladalo čuđenje, deca su čak pokušala da uhvate životinju.
- Niko se nije plašio - rekao je Halimić.
Ogromna riba je ostala blizu čamca punih deset minuta pre nego što je ponovo zaronila.
U početku nije bilo jasno o kojoj se vrsti radi. Hrvatski mediji su je izvestili kao kit-ajkulu. Međutim, Ulrike Kirš iz Nemačke fondacije za zaštitu mora to opovrgava, prema pisanju lista Klajne Cjtung.
Ona je sigurna da je u pitanju gigantska ajkula. Prema Kiršovim rečima, kit-ajkule se ne nalaze u Mediteranu, osim retkih lutalica. Gigantske ajkule, s druge strane, redovno se pojavljuju u Jadranskom moru.
- Hrane se filtriranjem vode i potpuno su bezopasne za ljude - kaže Kirš.
Gigantska ajkula može narasti do dvanaest metara dužine i težiti nekoliko tona.
Njeno veliko, trouglasto leđno peraje i svetla donja strana su tipične karakteristike.
