MORSKA NEMAN OD 8 METARA OSTAVILA TURISTE U ČUDU: Prišunjala se čamcu, kapetan tvrdi da nikada ništo slično nije doživeo

ONO što je planirano kao opuštajuća tura sa delfinima pretvorilo se u nezaboravno iskustvo za nekoliko turista tokom vikenda.

Kod obale Pule, ogromno peraje se iznenada pojavilo odmah pored njihovog broda "Orka".

Ubrzo nakon toga, postaje jasno - džinovska riba se približila čamcu dugom otprilike deset metara. Morski div je dugačak oko osam metara i radoznalo pliva u krugovima.

Kapetan Zvonko Halimić jedva može i sam da poveruje.

- Ceo život sam na moru, ali za 65 godina mi se nikada ništa slično nije dogodilo - rekao je on za 24sata.hr, a prenosi Heute.

- Bilo je oko 17 časova, vreme je bilo fantastično - opisao je kapetan situaciju.

Umesto panike, na brodu je vladalo čuđenje, deca su čak pokušala da uhvate životinju.

- Niko se nije plašio - rekao je Halimić.

Ogromna riba je ostala blizu čamca punih deset minuta pre nego što je ponovo zaronila.

U početku nije bilo jasno o kojoj se vrsti radi. Hrvatski mediji su je izvestili kao kit-ajkulu. Međutim, Ulrike Kirš iz Nemačke fondacije za zaštitu mora to opovrgava, prema pisanju lista Klajne Cjtung.

Ona je sigurna da je u pitanju gigantska ajkula. ​​ Prema Kiršovim rečima, kit-ajkule se ne nalaze u Mediteranu, osim retkih lutalica. Gigantske ajkule, s druge strane, redovno se pojavljuju u Jadranskom moru.

- Hrane se filtriranjem vode i potpuno su bezopasne za ljude - kaže Kirš.

Gigantska ajkula može narasti do dvanaest metara dužine i težiti nekoliko tona.

Njeno veliko, trouglasto leđno peraje i svetla donja strana su tipične karakteristike.

