VUČIĆ NASTAVIO KONSULTACIJE: Prvi sastanak sa Ruskom strankom

14. 04. 2026. u 09:24

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije sa političkim partijama, a oko 9.00 sati počeo je sastanak sa predsednikom Ruske stranke Slobodanom Nikolićem.

ВУЧИЋ НАСТАВИО КОНСУЛТАЦИЈЕ: Први састанак са Руском странком

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/bs

Vučić će se u 9.30 sati sastati sa predstavnicima Jedinstvene Srbije, a potom u 10.00 sati sa strankom Zeleni Srbije.

Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke i Udruženih sindikata Srbije Sloga.

Predsednik Vučić izjavio je juče da će, posle konsultacija sa političkim strankama, nastaviti razgovore i sa drugim, različitim grupama i istakao da je dijalog nešto što je najvažnije.

Vučić je na pitanje šta je do sada utvrđeno u tim razgovorima, ko jeste, a ko nije za izbore, rekao da će sve to izneti na kraju konsultacija.

(Tanjug)

Pročitajte više

Odgovor Radmila Markovića na tekst pod naslovom "RASPAD NA OPOZICIONOJ SCENI: I njihovi priznaju da je sve "mrcvarenje""

Politika
Tenis
Fudbal
REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi zid i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost