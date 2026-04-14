VUČIĆ NASTAVIO KONSULTACIJE: Prvi sastanak sa Ruskom strankom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije sa političkim partijama, a oko 9.00 sati počeo je sastanak sa predsednikom Ruske stranke Slobodanom Nikolićem.

Vučić će se u 9.30 sati sastati sa predstavnicima Jedinstvene Srbije, a potom u 10.00 sati sa strankom Zeleni Srbije.

Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke i Udruženih sindikata Srbije Sloga.

Predsednik Vučić izjavio je juče da će, posle konsultacija sa političkim strankama, nastaviti razgovore i sa drugim, različitim grupama i istakao da je dijalog nešto što je najvažnije.

Vučić je na pitanje šta je do sada utvrđeno u tim razgovorima, ko jeste, a ko nije za izbore, rekao da će sve to izneti na kraju konsultacija.

(Tanjug)