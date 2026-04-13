GANA SE NE ŠALI: Bivši trener Real Madrida preuzeo "crne zvezde"
Fudbalski savez Gane saopštio je večeras da je imenovao portugalskog trenera Karlosa Keiroša za novog selektora seniorske reprezentacije.
Keiroš (73) će na klupi Gane zameniti Ota Ada, koji je pre dve nedelje dobio otkaz posle serije loših rezultata.
- Prihvatio sam ovaj izazov sa velikim osećajem odgovornosti. Fudbal mi je ceo život pružio izazove, lekcije i nezaboravna putovanja širom sveta. Gana je talentovana nacija, koja ima ponos i fudbalsku dušu. Svi zajedno ćemo raditi na ispunjavanju očekivanja velike fudbalske nacije - rekao je Keiroš.
On je tokom karijere bio glavni trener u Real Madridu i pomoćni u Mančester junajtedu.
Keiroš je bio selektor reprezentacija Portugalije, Kolumbije, Irana, Egipta i Južne Afrike.
Gana će na predstojećem Svetskom prvenstvu igrati u grupi L protiv Engleske, Hrvatske i Paname.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SAŠA OBRADOVIĆ OTVORIO DUŠU: Otkrio zašto je Jago Dos Santos napustio klub
13. 04. 2026. u 21:35
HITNO SE OGLASIO PARTIZAN: Evo šta su rekli nakon suspenzije zbog Kevina Pantera
13. 04. 2026. u 21:25 >> 21:25
BEZ MILOSTI! FIBA suspendovala Partizan!
13. 04. 2026. u 20:47
MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu
JUVENTUS večeras gostuje Atalanti u jednom od ključnih mečeva u borbi za plasman u Ligu šampiona (20.45), a sa samo sedam kola do kraja sezone oba tima su svesna da bi novi kiks mogao skupo da ih košta.
11. 04. 2026. u 08:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
