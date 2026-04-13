Fudbal

GANA SE NE ŠALI: Bivši trener Real Madrida preuzeo "crne zvezde"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 04. 2026. u 22:50

Fudbalski savez Gane saopštio je večeras da je imenovao portugalskog trenera Karlosa Keiroša za novog selektora seniorske reprezentacije.

ГАНА СЕ НЕ ШАЛИ: Бивши тренер Реал Мадрида преузео црне звезде

FOTO: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Keiroš (73) će na klupi Gane zameniti Ota Ada, koji je pre dve nedelje dobio otkaz posle serije loših rezultata.

- Prihvatio sam ovaj izazov sa velikim osećajem odgovornosti. Fudbal mi je ceo život pružio izazove, lekcije i nezaboravna putovanja širom sveta. Gana je talentovana nacija, koja ima ponos i fudbalsku dušu. Svi zajedno ćemo raditi na ispunjavanju očekivanja velike fudbalske nacije - rekao je Keiroš.

On je tokom karijere bio glavni trener u Real Madridu i pomoćni u Mančester junajtedu. 

Keiroš je bio selektor reprezentacija Portugalije, Kolumbije, Irana, Egipta i Južne Afrike.

Gana će na predstojećem Svetskom prvenstvu igrati u grupi L protiv Engleske, Hrvatske i Paname.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

