JANIK SINER DOBIO SPEKTAKL U MONTE KARLU: Italijan pobedio Alkaraza i vratio se na prvo mesto ATP liste

JANIK Siner je prvi put u karijeri osvojio trofej u Monte Karlu. On je u finalu pobedio velikog rivala Karlosa Alkaraza sa 7:6(5), 6:3.

Od starta meča se videlo da je Italijan fokusiraniji, iako je Španac prvi napravio brejk. To nije dugo trajalo, pošto je momak iz San Kandida odmah uzvratio.

Siner je u devetom gemu propustio tri prilike za brejk. To ga nije skupo koštalo pošto je bolje odigrao taj-brejk i došao je do vođstva.

Opet je Alkaraz bio taj koji je prvi rivalu oduzeo servis, poveo je sa 1:3, no onda se raspala igra Španca. Janik je vezao pet gemova, što je značilo da je trofej u njegovim rukama.

Ovom pobedom i titulom Siner se vratio na prvo mesto ATP liste, a preteko je upravo Karlosa Alkaraza.

