Tenis

JANIK SINER DOBIO SPEKTAKL U MONTE KARLU: Italijan pobedio Alkaraza i vratio se na prvo mesto ATP liste

Časlav Vuković

12. 04. 2026. u 17:45

JANIK Siner je prvi put u karijeri osvojio trofej u Monte Karlu. On je u finalu pobedio velikog rivala Karlosa Alkaraza sa 7:6(5), 6:3.

ЈАНИК СИНЕР ДОБИО СПЕКТАКЛ У МОНТЕ КАРЛУ: Италијан победио Алкараза и вратио се на прво место АТП листе

Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

Od starta meča se videlo da je Italijan fokusiraniji, iako je Španac prvi napravio brejk. To nije dugo trajalo, pošto je momak iz San Kandida odmah uzvratio. 

Siner je u devetom gemu propustio tri prilike za brejk. To ga nije skupo koštalo pošto je bolje odigrao taj-brejk i došao je do vođstva.

Opet je Alkaraz bio taj koji je prvi rivalu oduzeo servis, poveo je sa 1:3, no onda se raspala igra Španca. Janik je vezao pet gemova, što je značilo da je trofej u njegovim rukama.

Ovom pobedom i titulom Siner se vratio na prvo mesto ATP liste, a preteko je upravo Karlosa Alkaraza.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal