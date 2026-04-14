OVO JE NAJVEĆA KRAĐA U ISTORIJI KOŠARKE! Ceo svet je zatečen, Ameri javno priznali da su se ogrešili o Nikolu Jokića

NAGETSI su u plej-ofu!

Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski)

Protivnici su Timbervulsi! Jedno od rivalstava u usponu na Zapadnoj konferenciji dobiće novo poglavlje kada se Denver i Minesota sastanu u plej-ofu treći put u poslednje četiri sezone. Nagetsi, koji u seriju ulaze sa 12 uzastopnih pobeda, imaće prednost domaćeg terena protiv ekipe koja je "došepala" do cilja sa skorom 9-10 u finišu. Denver je pobedio Minesotu u pet utakmica u prvoj rundi plej-ofa 2023. godine, ali su se Timbervulvsi osvetili u polufinalu 2024. godine, pobedivši u sedam mečeva.

Ove sezone, Denver (54-28) je dobio tri od četiri susreta protiv Minesote (49-33), uključujući i božićni klasik koji je rešen nakon produžetaka, a u kojem je čudesni Nikola Jokić zabeležio tripl-dabl sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, dok je Entoni Edvards ubacio 44 poena.

Žurka počinje 18. aprila u Koloradu, a do tada... U Denveru će "razglabati" o tome što Nikola Jokić nije MVP, a i NBA liga je javno priznala da je Srbin najbolji. Da je postao prvi igrač u istoriji najjače košarkaške lige na svetu koji je prvi po skokovima i asistencijama. Vilt Čembrlen je imao sličan uspeh, mada se tada drugačije računala statistika, tako da nije za poređenje. Dakle, niko u Americi nije bolji od njega po tome, ali i pored svega toga neće postati MVP.

Nikola Jokić is the first player to lead the NBA in both rebounds and assists per game in a season since 1969-70, when leaders began to be determined by per-game averages.



Wilt Chamberlain led the NBA in both categories in 1967-68, when leaders were determined by totals. pic.twitter.com/PG6WJemLRm — NBA Communications (@NBAPR) April 13, 2026

To je manje-više svima jasno. Novinari se sve češće oglašavaju i objašnjavaju za koga su glasali i zašto. I, većina njih na prvom mestu stavlja Šeja Gildžusa-Aleksandera koji će po svemu sudeći da odbrani MVP priznanje. Srbin neće biti čak ni drugi, već tek treći. Između njih biće Viktor Vembanjama iz San Antonija.

Prosto zvuči neverovatno da igrač koji ima tripl-dabl u sezoni i prosek od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija po meču neće biti čak ni drugi na toj listi. Zvuči kao prvoaprilska šala, ali nije... Što se tiče statistike preostalih kandidata, Šej je na 31,1 poen, 4,3 skoka i 6,6 asistencija, a Vembanjama na 25 poena, 11,5 skokova i 3,1 asistenciju po meču.

Doduše, Jokić je i sam više puta govorio da ga individualna priznanja ne zanimaju i da želi titule. Da bi došao do nove moraće baš teškim putem. Kao što smo već pomennuli rival na startu plej-ofa je Minesota. Ako prođe tu prepreku mogao bi na San Antonio i Vembija, pa u finalu konferencije na Oklahomu i Šeja. Naravno, sve to su projekcije. Na terenu će se videti pravo stanje.

