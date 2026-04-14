"NJIH NIKO NE MOŽE NI DA CRTA, NI DA PRECRTA JER SU NIKO I NIŠTA!" Predsednik o skandaloznoj objavi sa nacrtanim metama (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je sinoć gostovao u Dnevniku 2 na javnom servisu, gde je govorio o mnogim važnim i aktuelnim temama. Među njima je svakako bilo i skandalozno crtanje meta na fotografiji koju je objavila Evropska demokratska partija na društvenim mrežama.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ Printskrin Iks

Kao prvi precrtani je i mađarski premijer Viktor Orban, čiji je Fides u nedelju izgubio na parlamentarnim izborima od rivala Petera Mađara i njegove Tise.

Na ovu temu predsednik Vučić je sinoć rekao sledeće:

- Oni ne mogu da budu sledeći jer su niko i ništa, njih niko ne može ni da crta, ni da precrta jer ne predstavljaju ništa.

Foto: Printskrin

- Oni su ovde stavili važne ljude, ljude koji imaju dignitet, koji nešto znače... Da vam kažem ja ko je naš zajednički kum, Viktorov, Robertov i moj - naš zajednički kum je sloboda, naš zajednički kum je sloboda mišljenja, sloboda govora, sloboda delanja.

- Naš zajednički kum je da volimo svoju zemlju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj... - rekao je te dodao:

- Ja sam ponosan dokle god svi ti, koji su uglavnom niko, žele da precrtaju slobodarskog lidera suverene, nezavisne i slobodne zemlje.

- Srbija je ostrvo slobode, ponosan sam na tu činjenicu šta god oni govorili i kako kog i koliko god oni govorili, zaključio je predsednik Srbije.

Tim povodom se Vučić oglasio i na druptvenim mrežama, gde je podelio video u koje je još jednom svima dao do znanja koji je njegov stav.

BONUS VIDEO: NARODE, OVO GLEDAJ I SVE ĆE TI BITI JASNO: Blokaderi otišli u Berlin po naređenja!