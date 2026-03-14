UKRAJINSK obaveštajne službe i dalje aktivno traže na društvenim mrežama, internetu i preko mesindžera ljude koji su spremni da izvode terorističke napade i diverzije na teritoriji Rusije, saopštila je Federalna služba bezbednosti.

Tako je, na primer, u Tambovskoj oblasti uhapšen stranac koji je preko Telegrama pozivao na napade na organe vlasti, navodi FSB.

Federalna služba bezbednosti je upozorila građane na aktivnosti Kijeva, kao i da će protiv svih koji se upuste u tako nešto biti pokrenut krivični postupak.



Odgovornima preti doživotni zatvor.

(Sputnjik)