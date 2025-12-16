SPECIJALIZOVANI IZRAELSKI TIM STIGAO NA PLAŽU BONDAJ: Traže delove tela i "svaku vlas trave na kojoj ima krvi"

SPECIJALIZOVANI međunarodni tim za potragu stigao je u Sidnej kako bi pretražio ​​mesto masakra na plaži Bondaj u potrazi za delovima tela i "svakom vlasi trave na kojoj ima krvi" kako bi mogla da se obavi sahrana stradalih.

Foto: Profimedia

U masakru koji su izvela dvojica muškaraca ubijeno je 15 osoba i jedan od napadača, a povređeno više od 40 osoba, a prema jevrejskim običajima mrtvi se sahranjuju sa svim delovima tela, jer se veruje da je to neophodno za ispravan prelazak duše u zagrobni život.

Specijalizovani tim od sedam ljudi ZAKA iz Izraela i Južne Afrike stigao je u Sidnej i oni bi trebalo da počnu pretragu mesta zločina, prenosi portal Australijan.

- Imamo poseban tim za potragu koji dolazi i sakuplja svaki pojedinačni do tela. To je kao forenzička kolekcija. I svaka vlat trave je imala krv, i nažalost, bez potrebe da budem previše eksplicitan, bilo je više od same krvi koja je pronađena na mestu ovih strašnih ubistava - rekao je rabin Levi Volf iz sinagoge u Sidneju. Rekao je da se nada da će tim dobiti odobrenje za početak potrage i da su sahrane prioritet, kao i da se nada da će prva sahrana biti održana u četvrtak.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

O VERI: TAKO JE GOVORIO NIKOLAJ KAZUJE HADžI PETAR BOŽOVIĆ I EP27