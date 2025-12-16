ČITAV KUPJANSK POD KONTROLOM RUSKE VOJSKE
KUPJANKS je pod kontrolom ruske vojske, prenose ruski mediji pozivajući se na pres centar grupe "Zapad".
Svi delovi grada Kupjansk su pod kontrolom ruske vojske, naveli su u ruskoj vojsci.
Kod Kupjanska je uništena grupa kolumbijskih plaćenika.
Uskoro opširnije
