ČITAV KUPJANSK POD KONTROLOM RUSKE VOJSKE

U VOJVODINI, po kotlinama i dolinama reka ujutru i pre podne magla i niska oblačnost, koja će se u Bačkoj, Sremu i delovima zapadne i istočne Srbije zadržati duže tokom dana, dok se u ostalim predelima očekuje malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u planinskim krajevima i pretežno sunčano.