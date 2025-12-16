Svet

ČITAV KUPJANSK POD KONTROLOM RUSKE VOJSKE

В.Н.

16. 12. 2025. u 09:02

KUPJANKS je pod kontrolom ruske vojske, prenose ruski mediji pozivajući se na pres centar grupe "Zapad".

ЧИТАВ КУПЈАНСК ПОД КОНТРОЛОМ РУСКЕ ВОЈСКЕ

Novosti

Svi delovi grada Kupjansk su pod kontrolom ruske vojske, naveli su u ruskoj vojsci.

Ukrajinske oružane snage pokušavaju svakodnevno u malim grupama da se infiltriraju u Kupjansk preko groblja, trpeći značajne gubitke.

Kod Kupjanska je uništena grupa kolumbijskih plaćenika.

 

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?