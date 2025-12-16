"BI-BI-SI MI BUKVALNO STAVLJAO REČI U USTA" Tramp tuži britanski javni servis za klevetu, traži 10 milijardi dolara odštete

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp podneo je tužbu za klevetu protiv britanskog javnog servisa Bi-bi-si-ja zbog dokumentarca u kojem su, prema navodima tužbe, montirani delovi njegovog govora od 6. januara 2021. godine, održanog ispred Bele kuće, preneo je Si-bi-es.

Foto: Profimedia

Tužba je podneta saveznom sudu za Južni okrug Floride i obuhvata jednu tačku za klevetu i jednu tačku za kršenje Zakona o trgovinskoj praksi Floride.

Trampov pravni tim traži po pet milijardi dolara odštete za svaku tačku, ukupno 10 milijardi dolara.

U tužbi na 33 strane navodi se da je Bi-bi-si u dokumentarcu "Panorama", emitovanom u Velikoj Britaniji nedelju dana pre predsedničkih izbora 2024. godine, objavio "lažan, klevetnički, obmanjujući i zlonameran prikaz" Trampa.

Deo dokumentarca bio je posvećen njegovim rečima i postupcima uoči nereda u Kapitolu 6. januara 2021. godine. Prema navodima tužbe, Bi-bi-si je "namerno i zlonamerno" obmanuo gledaoce spajanjem dva odvojena dela Trampovog govora, koja su se dogodila, kako se tvrdi, u razmaku od 55 minuta.

Trampov pravni tim navodi da je tom montažom izostavljena njegova izjava u kojoj poziva na mir.

U podnesku se takođe tvrdi da su unutar Bi-bi-si-ja postojale zabrinutosti u vezi sa dokumentarcem pre emitovanja, ali da su one ignorisane, pozivajući se na navode britanskog lista "Telegraf".

Portparol Trampovog pravnog tima naveo je u saopštenju da Bi-bi-si ima "dugogodišnji obrazac obmanjivanja publike u izveštavanju o predsedniku Trampu", što je, kako je navedeno, u skladu sa "levičarskom političkom agendom" te medijske kuće.

Kritičari dokumentarca "Panorama" tvrde da on stvara utisak da je Tramp pozivao pristalice na napad na Kapitol.

Trampovi kritičari godinama navode da su njegove izjave 6. januara i tvrdnje o izbornoj prevari doprinele izbijanju nereda, dok je Tramp više puta pričao da je tog dana koristio "mirne reči".

- Tužim Bi-bi-si jer mi je bukvalno stavljao reči u usta - rekao je Tramp u ponedeljak, navodeći da je u dokumentarcu predstavljen kao da je govorio stvari koje nikada nije rekao. U novembru se Bi-bi-si izvinio Trampu zbog dokumentarca, ali je odbio da isplati odštetu, navodeći da se "snažno ne slaže" sa tvrdnjom da postoji osnov za tužbu za klevetu.

U međuvremenu su generalni direktor Bi-bi-si-ja Tim Dejvi i direktorka vesti Debora Ternes podneli ostavke u vezi sa kontroverzom oko montaže.

Pravni zastupnik Bi-bi-si-ja naveo je u pismu Trampovom pravnom timu da emiter nije imao nameru da obmane publiku i da Tramp ne može da dokaže "stvarnu zlobu", što je ključni uslov za klevetničke tužbe javnih ličnosti u SAD.

Takođe je istaknuto da dokumentarac nije emitovan u SAD niti je bio dostupan američkoj publici putem sajta Bi-bi-si.

Trampovi advokati, međutim, tvrde da je sud u Floridi nadležan, jer je dokumentarac bio dostupan američkim gledaocima putem striming servisa "BritBox".

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Govor na sahrani oca Zorana Terzića