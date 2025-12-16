GOTOVO JE! Dušan Vlahović izabrao novi tim
Dušan Vlahović jedna je od glavnih tema u Italiji čak i kada ne igra. Ovog puta ponovo se govorilo o potencijalnom odlasku Srbina iz Juventusa, a navodno odlični fudbaler već ima dogovor sa novim timom.
Mediji sa Apenina ističu da srpski golgeter gotovo izvesno završava misiju u Torinu ove sezone, te da će od naredne nositi dres – Milana. I da je to praktično završena stvar.
Rosoneri su navodno ozbiljno zainteresovani, u pojedinim izveštajima iz Italije se ističe i da su postigli dogovor sa Vlahovićem oko uslova saradnje, te da se očekuje da Dušan ponovo sarađuje sa Maksom Alegrijem – ovog puta na San Siru.
Vlahović je čitavog leta praktično bio na izlaznim vratima kluba iz Torina, povezivao se i sa Milanom, ali je ostao u crno-belom i do povrede bio najbolji strelac Stare dame sa šest pogodaka na 17 nastupa.
Kako stoje stvari, na dobrom je putu da ostane u Seriji A, ali u novim bojama. Milan muči muku sa napadačima, Santijago Himenez nije opravdao očekivanja (ima i problem sa povredom), a Kristofer Enkunku još nije postigao pogodak u italijanskom šampionatu.
Zato su na San Siru izgleda rešili da angažuju Vlahovića, koji bi već početkom 2026. mogao da potpiše predugovor sa novim klubom, s ozbirom da mu tekuća saradnja sa Juventusom ističe narednog leta.
