"TRI GODINE BEZ TEBE": Oglasila se Arijane Mihajlović na godišnjicu Sinišne smrti

Marko Paunić

16. 12. 2025. u 12:38

Arijana Mihajlović, udovica legendarnog srpskog fudbalera Sinipša Mihajloviča, podelila je emotivnu poruku povodom godišnjice Mihine smrti.

FOTO: printskrin/Instagram/Ariannamihajlovic

Mihajlović je, podsetimo, preminuo 16. decembra 2022. godine, posle borbe sa leukemijom, a Arijana je na Instagra okačila zajedničku fotograiju uz dirljivu poruku:

- Ne plači zbog njegovog odsustva, oseti bliskost sa njim i ponovo razgovaraj sa njim. Voleće te sa neba kao što te je voleo na zemlji. Danas se navršavaju tri godine bez tebe, ljubavi moja.

Njih dvoje su zajedno odgajali petoro dece - Viktoriju, Virdžiniju, Miroslava, Nikolasa i Dušana. Pored toga, Siniša je imao i sina Marka iz prethodne veze.

Arijana je bila uspešna italijanska voditeljka, ali je zbog ljubavi prema Siniši odlučila da napusti karijeru i posveti se porodici.

