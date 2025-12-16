DEČAK IZBODEN NOŽEM U RUSKOJ ŠKOLI: Stariji učenik pripremao masakr - Objavljeni i snimci (VIDEO)

DESETOGODIŠNjI dečak izboden je nožem u školi u Moskovskoj oblasti u napadu koji je navodno izvršio stariji učenik, saopštile su vlasti.

Foto: Printscreen/RT international

RT je dobio snimak incidenta, u kojem je navodno pucao napadač.

Napadač, navodno učenik maturske godine iste škole u ​​gradu Gorki-2, izgleda da se pripremio za napad tako što je obukao taktičku odeću i naoružao se u kupatilu, pokazuje snimak.

Na snimku je prikazan kako hoda školskim hodnicima, iznosi pogrdne komentare o sebi i izgleda da traži određenu učionicu.

Kasnije ga je suočio radnik obezbeđenja, koga je poprskao biber sprejom i izbo nožem, pre nego što je jurio mlađeg učenika i izbo ga nekoliko puta, prema snimku.

Lokalne vlasti su saopštile da je žrtva preminula na licu mesta i potvrdile da je osumnjičeni pritvoren.

Uskoro opširnije