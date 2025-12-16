DA, DA I TO JE MOGUĆE! Nikola Jokić asistirao sam sebi i bacio Amere u trans (VIDEO)
Košarkaši Denvera pobedili su danas na svom terenu ekipu Hjustona posle produžetka sa 128:125, uz još jednu sjajnu partiju srpskog centra Nikole Jokića.
Jokić je za 42 minuta na terenu upisao novi, 12. tripl-dabl u sezoni, zabeleživši 39 poena, 15 skokova i deset asistencija.
Na sve moguće načine pokušavali su da ga zaustave Roketsi, ali to im nije polazilo za rukom. Čak i u momentima kada je delovalo da je u bezizlaznoj situaciji uspevao je da pronađe pravo rešenje.
Na ovom meču uspeo je i sam sebi da asistira Nikola. Dobio je loptu i krenuo da "zida" leđima sebi poziciju.
Ostao je u jednom momentu bez driblinga i rivali su ga udvojili. Delovalo je da nema rešenje, a onda je usledila magija.
Asistirao je sebi od tablu, napravio sjajan okret i položio loptu u koš. Njegov genijalan potez zapalio je društvene mreže.
