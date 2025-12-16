NAJVEĆI HIPERSONIČNI ARSENAL NA SVETU USMEREN NA AMERIČKE NOSAČE AVIONA: Studija Pentagona pokazuje kako bi ga Kina koristila (VIDEO)

PENTAGON je pružio novi uvid u to kako bi Narodnooslobodilačka vojska Kine mogla da koristi svoje raketne, protivsvemirske i sajber sredstva da potope čak i najnovije i najsposobnije grupe nosača aviona američke mornarice.

Foto AI

Procureli izveštaj „Overmatch Brief“ zaključio je, na osnovu simulacija višestrukih scenarija angažovanja, da kineske snage mogu da koriste širok spektar sredstava da bi to postigle, pri čemu sajber operacije i antisatelitski napadi igraju ključnu ulogu u osakaćivanju američkih pomorskih operacija.

Utvrđeno je da napadi na satelite za nadzor i navigaciju, posebno, sprečavaju američke ratne brodove da vrše ciljanje, usmeravanje i upravljanje bitkama. Iako je primarni zaključak bio da kineske snage mogu, u širokom spektru scenarija, uspešno da potope najnovije supernosače aviona klase Džerald Ford mornarice i njihove udarne grupe, jedan od najznačajnijih zaključaka bio je posebno širok spektar komplementarnih sredstava koje su kineske snage mogle da koriste da bi to postigle.

Foto US navy





Studija ističe rastući inventar Kine naprednih tipova protivbrodskih balističkih raketa, uključujući one raspoređene sa kopnenih lansera kao što su DF-21D i DF-26, YJ-21 raspoređene sa razarača i podmornica, i razne druge tipove balističkih raketa koje nose bombarderi H-6. Takođe posebno skreće pažnju na komplementarne mogućnosti i jeftinijih protivbrodskih raketa, koje se koriste za iscrpljivanje odbrane grupa nosača aviona, i raketa više klase koje su sposobne da pouzdano prodru kroz ovu odbranu. Studija procenjuje da Kineska narodnooslobodilačka vojska trenutno ima na raspolaganju do 600 hipersoničnih raketa, koje mogu da putuju preko pet puta brže od zvuka dok izvode manevre u letu, što ih čini izuzetno izazovnim ili gotovo nemogućim za obaranje.

Foto printskrin Jutjub/AP

Pokazalo se da su kineske snage sposobne da koriste širok spektar komplementarnih tipova raketa u koordinisanim plotunima, sa podacima o ciljanju koje pružaju sateliti, radari i bespilotne letelice kako bi se generisale preklapajuće zone angažovanja. Studija je zaključila da kada se takve zone uspostave oko grupe nosača aviona koju predvodi supernosač aviona klase Džerald Ford, američki ratni brodovi se suočavaju sa velikom verovatnoćom neutralizacije pre nego što ispune svoje ciljeve. Studija ističe probleme strukture granica koji potkopavaju američke kapacitete projektovanja moći, naglašavajući da su vredna sredstva poput nosača aviona, lovaca pete generacije i glavnih satelita ranjiva na relativno jeftino oružje koje kineski odbrambeni sektor može proizvoditi u velikim količinama.



Nosači aviona klase Džerald Ford opisani su u izveštaju o prevazilaženju spora kao kritične platforme, pri čemu gubitak samo jednog značajno smanjuje raspoloživu američku vazdušnu snagu, čineći ih ključnim tačkama ranjivosti. U izveštaju se ističe da su brodovi ključni za dugoročno planiranje američke mornarice, sa nabavkom deset od trenutno planiranih brodova vrednih 12,8 milijardi dolara. Takođe se ističu problemi sa dizajnom američkih snaga i industrijskim kapacitetima i ponavljaju izazovi koje predstavlja veoma širok spektar naprednih tipova raketa i lansirnih platformi koje Kina ima, uključujući hipersonične rakete raspoređene sa bombardera, lovaca, podmornica, razarača i kopnenih lansera balističkih i krstarećih raketa. Simulirani sukobi su se usko poklopili sa kineskim otkrivanjem nekoliko novih tipova operativnih hipersoničnih protivbrodskih raketa na vojnoj paradi u oktobru i objavljivanjem novih snimaka u novembru koji prikazuju novi tip hipersonične balističke rakete, DF-27, za koju se očekuje da će proširiti domet protivbrodskih napada sa kopnenih lansirnih sistema do 8000 kilometara.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć