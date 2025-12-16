E, OVAKO SE VOLI PARTIZAN! O potezu Danka Lazovića bruji cela Srbija
KAKAV potez Danka Lazovića!
Bivši kapiten i sadašnji funkcioner crno-belih odlučio je da celokupan iznos svoje mesečne zarade preusmeri u kupovinu karata za predstojeću prvenstvenu utakmicu, sa ciljem da se poveća prisustvo navijača na tribinama.
Akciji su se pridružili i aktuelni fudbaleri Partizana Stefan Milić i Milan Vukotić, koji će deo svojih primanja izdvojiti u istu svrhu.
Detalji o broju ulaznica i načinu njihove distribucije biće poznati naknadno, dok je potvrđeno da je akcija pokrenuta uoči duela sa IMT-om u Superligi Srbije.
Ova vest dolazi u jeku priče o sukobu unutar Humske 1, pogotovo na relaciji Danka Lazovića i Predraga Peđe Mijatovića.
