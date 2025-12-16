"DRAGA DECO, DOBRO DOŠLI U SVOJ BEOGRAD": Vučić ugostio učenike Tehničke škole "Nikola Tesla" iz Vukovara (VIDEO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostio je u Palati Srbija učenike Tehničke škole "Nikola Tesla" iz Vukovara.
Obraćanje predsednika
- Draga deco, dragi mladi ljudi, hvala vam što ste danas u Beogradu. Hoću pre svega da kažem koliko vas mnogo volimo. Tri su glavne vrline - vrlina, vera i nada. Dragi gosti, sa iskrenom radošću vam želim dobrodošlicu. Koreni su najvažniji oslonac svakog čoveka. Beograd je grad složene istorije, ali i grad koji se menja. Grad koji ohrabruje mlade da veruju u sebe. Posebno mi je drago što ćete obići Data centar u Kragujevcu, Ložionicu u Beogradu... Obrazovanje i znanje su put koji uvek donosi plod - kazao je i dodao da prvo što preporučuje uz Hram Svetog Save Narodni muzej u Beogradu.
- Želim vam prijatan boravak i uspešnu posetu. Draga deco, dobro došli u svoj Beograd. Želim da se osećate kao kod svoje kuće - dodao je i pozvao je decu da vide i njegov kabinet.
Zlatnik za predsednika
Maja Nedić, učenica trećeg razreda Tehničke škole “Nikola Tesla”, uručila je predsedniku Vučiću zlatnik, u znak sećanja na učenike iz Vukovara.
- Hvala za ovaj divni poklon - kazao je predsednik.
