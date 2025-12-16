CRVENO-BELI NISU MOGLI VIŠE DA ĆUTE! Oglasili se prvi put o Dejanu Stankoviću i otkrili sve
DEJAN Stanković je opet centralna tema medijiskih naslova.
Naime, već više od mesec dana Srbin nije trener moskovskog Spartaka, ali tačka na celu priču stavljena je tek sada.
Generalni direktor moskovskog kluba Sergej Nekrasov oglasio se prvi put na tu temu za “RIA Novosti” i otkrio da su crveno-beli u potpunosti izmirili sve obaveze prema bivšem šefu stručnog štaba i njegovim saradnicima.
- Raskid ugovora sproveden je u potpunosti u skladu sa odredbama ugovora. Klub je ispunio apsolutno sve obaveze prema Dejanu i njegovom stručnom štabu - rekao je Nekrasov.
Na pitanje da li se bivši trener Spartaka odrekao dela zarade koja mu je pripadala, funkcioner Moskovljana je naglasio je da je klub ispunio sve ugovorne obaveze.
Ruski mediji podsećaju da je ranije je fudbalski agent Timur Gurckaja izjavio da je Spartak isplatio Stankoviću obeštećenje u iznosu od oko 1.500.000 evra i podsećaju da je prema informacijama novinara Pavla Gorodnickog, Srbin je za godinu i po dana rada u klubu zaradio oko 2.000.000 evra.
