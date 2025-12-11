"KIJEV PRIHVATA DEMILITARIZOVANU ZONU U DONBASU" Najnoviji signal iz Ukrajine - "Ostaje bolna činjenica..."

UKRAJINSKI pregovarač Mihajlo Podoljak rekao je danas da je Kijev prihvatio ključni element u pregovorima sa SAD i Rusijom, odnosno da je pristao na uspostavljanje demilitarizovane zone u Donbasu.

Foto Tanjug/AP

Podoljak je u izjavi za francuski Mond naveo da je potrebno precizno definisati obim povlačenja naoružanja i prisustvo međunarodnih misija.

- Ovo je logičan format za okončanje sukoba, uz bolnu činjenicu da će deo teritorije ostati pod de facto ruskom okupacijom - rekao je Podoljak.

Ukrajinski pregovarač je naveo da bi treće strane imale zadatak praćenja sporazuma, nadzora kretanja trupa i poštovanja linije razdvajanja. Ovaj predlog, koji je podržao ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski, predviđa povlačenje i ukrajinskih i ruskih snaga sa sadašnje linije fronta. Model se, kako se ističe, delimično oslanja na iskustvo demilitarizovane zone između Severne i Južne Koreje.

Prema ukrajinskom tumačenju, demilitarizovana zona obuhvatila bi obe strane linije razdvajanja u Donbasu. Zona bi bila pod međunarodnim nadzorom, uključujući i eventualno prisustvo SAD, kako bi se sprečila nova ruska agresija.

Zelenski je ponovio da nema ni "pravni" ni "moralni" mandat da se odrekne ukrajinske teritorije i najavio da bi svako rešenje moralo biti potvrđeno izborima ili referendumom.

Dokument prosleđen SAD sadrži tri celine- prekid rata, postratnu evropsku bezbednosnu arhitekturu i obnovu Ukrajine. Podoljak je naglasio da Rusija mora finansijski da učestvuje u obnovi da bi se obezbedio dugoročni efekat odvraćanja. Predlog je uključen u revidirani američki mirovni plan koji je Zelenski prosledio predsedniku SAD Donaldu Trampu, a u čijoj izradi su učestvovali i francuski predsednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer i nemački kancelar Fridrih Merc.

(Tanjug)