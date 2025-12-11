"KIJEV PRIHVATA DEMILITARIZOVANU ZONU U DONBASU" Najnoviji signal iz Ukrajine - "Ostaje bolna činjenica..."
UKRAJINSKI pregovarač Mihajlo Podoljak rekao je danas da je Kijev prihvatio ključni element u pregovorima sa SAD i Rusijom, odnosno da je pristao na uspostavljanje demilitarizovane zone u Donbasu.
Podoljak je u izjavi za francuski Mond naveo da je potrebno precizno definisati obim povlačenja naoružanja i prisustvo međunarodnih misija.
- Ovo je logičan format za okončanje sukoba, uz bolnu činjenicu da će deo teritorije ostati pod de facto ruskom okupacijom - rekao je Podoljak.
Ukrajinski pregovarač je naveo da bi treće strane imale zadatak praćenja sporazuma, nadzora kretanja trupa i poštovanja linije razdvajanja. Ovaj predlog, koji je podržao ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski, predviđa povlačenje i ukrajinskih i ruskih snaga sa sadašnje linije fronta. Model se, kako se ističe, delimično oslanja na iskustvo demilitarizovane zone između Severne i Južne Koreje.
Prema ukrajinskom tumačenju, demilitarizovana zona obuhvatila bi obe strane linije razdvajanja u Donbasu. Zona bi bila pod međunarodnim nadzorom, uključujući i eventualno prisustvo SAD, kako bi se sprečila nova ruska agresija.
Zelenski je ponovio da nema ni "pravni" ni "moralni" mandat da se odrekne ukrajinske teritorije i najavio da bi svako rešenje moralo biti potvrđeno izborima ili referendumom.
Dokument prosleđen SAD sadrži tri celine- prekid rata, postratnu evropsku bezbednosnu arhitekturu i obnovu Ukrajine. Podoljak je naglasio da Rusija mora finansijski da učestvuje u obnovi da bi se obezbedio dugoročni efekat odvraćanja. Predlog je uključen u revidirani američki mirovni plan koji je Zelenski prosledio predsedniku SAD Donaldu Trampu, a u čijoj izradi su učestvovali i francuski predsednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer i nemački kancelar Fridrih Merc.
(Tanjug)
Preporučujemo
"VIŠE NEMA NESPORAZUMA" Lavrov o trenutnim odnosima između Rusije i SAD
11. 12. 2025. u 22:34
"ODLUČIVAĆE NAROD" Zelenski o pitanju ključnom za Ukrajinu - "Ili izbori, ili referendum"
11. 12. 2025. u 18:25
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (1)