"TO I DALJE POMAŽE SADA..." Ruski ministar otkrio pravilo zbog kog je Moskva izdržala više od 30.000 sankcija
BUDžETSKO pravilo, koje je osiguralo stabilnost ruske ekonomije, omogućilo je Rusiji da izdrži više od 30.000 sankcija, izjavio je ministar finansija Anton Siluanov u intervjuu za ruske medije.
Ministar je podsetio da je budžetsko pravilo omogućilo ekonomiji zemlje da prebrodi krizu iz 2014. godine, kada su cene nafte pale, kao i pandemiju koronavirusa.
- To i dalje pomaže sada, kada je uvedeno više od 30.000 sankcija“, rekao je Siluanov.
Prema njegovim rečima to je „filozofija finansijera“, koja poziva na „razmišljanje unapred i sprečavanje rizika“.
Budžetski ciljevi i prioriteti se menjaju, ali osnovni princip uravnoteženog budžeta ostaje: treba trošiti onoliko koliko se zaradi, zaključio je Siluanov.
Sjedinjene Američke Države i dalje prednjače po broju uvedenih sankcija Moskvi, čineći 24,1 odsto svih mera koje su uvedene zemlji. Kanada, sa udelom od 12,9 odsto, i Švajcarska, sa udelom od 11,8 odsto, takođe su se našle u prva tri mesta.
(Sputnjik)
