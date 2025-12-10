Ekonomija

"TO I DALJE POMAŽE SADA..." Ruski ministar otkrio pravilo zbog kog je Moskva izdržala više od 30.000 sankcija

10. 12. 2025. u 12:28

BUDžETSKO pravilo, koje je osiguralo stabilnost ruske ekonomije, omogućilo je Rusiji da izdrži više od 30.000 sankcija, izjavio je ministar finansija Anton Siluanov u intervjuu za ruske medije.

Ministar je podsetio da je budžetsko pravilo omogućilo ekonomiji zemlje da prebrodi krizu iz 2014. godine, kada su cene nafte pale, kao i pandemiju koronavirusa.

- To i dalje pomaže sada, kada je uvedeno više od 30.000 sankcija“, rekao je Siluanov.

Prema njegovim rečima to je „filozofija finansijera“, koja poziva na „razmišljanje unapred i sprečavanje rizika“.

Budžetski ciljevi i prioriteti se menjaju, ali osnovni princip uravnoteženog budžeta ostaje: treba trošiti onoliko koliko se zaradi, zaključio je Siluanov.

Sjedinjene Američke Države i dalje prednjače po broju uvedenih sankcija Moskvi, čineći 24,1 odsto svih mera koje su uvedene zemlji. Kanada, sa udelom od 12,9 odsto, i Švajcarska, sa udelom od 11,8 odsto, takođe su se našle u prva tri mesta.

