BOGDAN BOGDANOVIĆ OSTAJE BEZ SAIGRAČA?! Klipersi trejduju Hrvata

Filip Milošević

10. 12. 2025. u 09:50

Los Anđeles Klipersi su spremini da trejduju svog centra i reprezentativca Hrvatske, Ivicu Zubca.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon što su otpustili Krisa Pola izgleda da će Klipersi odraditi totalni remont. Naime naredne sezone čak dvanaestorici igrača ističu ugovori, uključujući i srpskomg košarkaša Bogdanu Bogdanoviću.

Hrvat ima trogodišnji ugovor na oko 20.000.000 dolara godišnje, a Klipersi žele da ga razmene za pikove ili mlade igrače.

Zubac igra sjajno ove sezone. Prosečno beleži dabl-dabl po meču - 15,9 poena uz 11,7 skokova.

