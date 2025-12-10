BOGDAN BOGDANOVIĆ OSTAJE BEZ SAIGRAČA?! Klipersi trejduju Hrvata
Los Anđeles Klipersi su spremini da trejduju svog centra i reprezentativca Hrvatske, Ivicu Zubca.
Nakon što su otpustili Krisa Pola izgleda da će Klipersi odraditi totalni remont. Naime naredne sezone čak dvanaestorici igrača ističu ugovori, uključujući i srpskomg košarkaša Bogdanu Bogdanoviću.
Hrvat ima trogodišnji ugovor na oko 20.000.000 dolara godišnje, a Klipersi žele da ga razmene za pikove ili mlade igrače.
Zubac igra sjajno ove sezone. Prosečno beleži dabl-dabl po meču - 15,9 poena uz 11,7 skokova.
