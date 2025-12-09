Svet

SIJARTO STIGAO U MOSKVU: Velika delegacija iz Mađarske u ruskoj prestonici - očekuju se važni sastanci

09. 12. 2025. u 08:35

MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto stigao je u Moskvu radi učešća na sastanku rusko-mađarske međuvladine komisije, prenela je RIA Novosti.

Foto: Ministarstvo spoljnih poslova

Sijarto se sastao sa ruskim ministrom zdravlja Mihailom Muraškom, koji predsedava komisijom sa ruske strane. 

Prethodno je najavio da velika delegacija iz Mađarske putuje u Moskvu kako bi razgovarala o saradnji u postsankcionom periodu.

Ruski ambasador u Mađarskoj, Jevgenij Stanislavov, ranije je potvrdio da je sledeći sastanak komisije zakazan za 9. decembar 2025. i da će se fokusirati na oblasti koje nisu pogođene sankcijama.

(Tanjug)

