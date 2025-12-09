SIJARTO STIGAO U MOSKVU: Velika delegacija iz Mađarske u ruskoj prestonici - očekuju se važni sastanci
MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto stigao je u Moskvu radi učešća na sastanku rusko-mađarske međuvladine komisije, prenela je RIA Novosti.
Sijarto se sastao sa ruskim ministrom zdravlja Mihailom Muraškom, koji predsedava komisijom sa ruske strane.
Prethodno je najavio da velika delegacija iz Mađarske putuje u Moskvu kako bi razgovarala o saradnji u postsankcionom periodu.
Ruski ambasador u Mađarskoj, Jevgenij Stanislavov, ranije je potvrdio da je sledeći sastanak komisije zakazan za 9. decembar 2025. i da će se fokusirati na oblasti koje nisu pogođene sankcijama.
(Tanjug)
