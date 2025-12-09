ANARHISTIČKA AKCIJA BLOKADERA

Blokaderi nastavljaju sa izopačenim idejama kojima žele da naštete državi i građanima.

Foto: Jutjub/Lažomer

Pored toga što najavljuju nove blokade kojima ograničavaju kretanje i ometaju svakodnevnicu građanima, došli su na suludu ideju da sabotiraju energetski sistem tako što će masovno paliti ringle i bojlere.

U dokumentaciji se navodi da je glavni cilj da se preoptereti energetska mreža, kako bi Srbija došla u situaciju da hitno uveze struju, što će dovesti do finansijskog problema u državi.

