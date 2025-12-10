"KRALJEVIĆI" SU U KRIZI ALI ISTORIJA NIJE SAVEZNIK "GRAĐANA": Prštaće na terenu Bernabeua i budite sigurni da će biti golova - na obe strane

REAL Madrid i Mančester siti se sastaju petnaesti put u Ligi šampiona, a meč na Bernabeuu dolazi u trenutku velikih pritisaka za domaće. Šabi Alonso je pod udarom posle katastrofalnog poraza od Selte, dok Siti stiže posle tri vezane pobede.

FOTO: Tanjug/AP

Sudar fudbalskih giganata u Madridu dolazi u trenutku kada ni jedan ni drugi nemaju razloga za opuštanje. Real dočekuje Mančester siti u senci teške krize forme: samo dve pobede u poslednjih sedam utakmica, prvi domaći poraz u sezoni i katastrofa protiv Selte, uz tri crvena kartona i nove povrede u već drastično oslabljenoj odbrani.

Šabi Alonso, koji je blistao na početku mandata, sada je pod žestokim pritiskom. Mediji već spekulišu o nezadovoljstvu u svlačionici, ali u Ligi šampiona Real deluje stabilnije: četiri pobede iz pet mečeva i maksimalan učinak kod kuće, uključujući trijumfe nad Juventusom i Marseljom.

Poslednji duel, haotična pobeda nad Olimpijakosom, izvadio je najbolji igrač današnjice Kilijan Mbape sa čak četiri pogotka. Međutim, i on je sada neizvesan zbog problema sa nogom.

Siti u Madrid stiže nakon prvog poraza u Ligi šampiona ove sezone, kada je Bajer iskoristio Gvardioline masovne, neki bi rekli i sumanute, rotacije. Iako su time upali u problem – trenutno su van osam najboljih ekipa – reagovali su serijom pobeda u Premijer ligi i podigli samopouzdanje pred put u Španiju.

Gvardiola ima manje briga oko odbrane nego Alonso, ali i dalje ne zna da li će Džon Stouns biti spreman. Čerki je sjajnom partijom protiv Sanderlenda izborio ozbiljnu kandidaturu za startnih jedanaest, dok izostanaci Rodrija i Kovačića ostaju veliki hendikep.

Istorija im nije saveznik: Siti je na Bernabeuu slavio samo jednom, ali dolazi u boljem ritmu od domaćina. Real, s druge strane, i u krizi ostaje najopasniji kod kuće, naročito ako Vinisijus i Belingam uhvate pravi ritam protiv nestabilne odbrane gostiju.

Utakmica obećava otvoren fudbal i mnogo šansi, a u takvom okviru nijedna odbrana ne deluje potpuno bezbedno. Prisustvo Mbapea ili bilo kojeg od ključnih igrača može presuditi tok meča.

Real će nastojati da iskoristi domaći teren i tradicionalno snažan performans kod kuće. Siti će se osloniti na napadačku moć i borbu za povratak u top osam grupe.

Oba tima imaju velike izazove pred sobom, ali i ogroman kvalitet da odigraju spektakularan meč. Očekuje se klasičan duel Lige šampiona sa mnogo prilika i neizvesnim ishodom.

