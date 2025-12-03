ADRIJANA MESAROVIĆ: Ovakvom sramnom presudom direktno su potvrdili da su pojedine sudije obične poluge blokaderske bande

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka Adrijana Mesarović poručila je povodom presude "Novosti" i urednici Andrijani Nešić da blokadersko-sudijska banda nastavlja da se obračunava sa novinarima.

Foto V. Danilov

Svedoci smo da blokadersko-sudijska banda nastavlja da se obračunava sa novinarima, ne vodeći se zakonom već isključivo pristrasnošću. Poslednji u nizu primera je skandalozna i sramotna odluka jedne sudije, poznate blokaderke, da se urednici portala „Novosti“ Andrijani Nešić zabrani obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana uz novčanu kaznu od 450.000 dinara, iz samo jednog razloga – zato što drugačije misli od blokadera i nije želela da se povinuje njihovom teroru.

Ovakvom sramnom presudom direktno su potvrdili da su pojedine sudije obične poluge blokaderske bande koja pokušava da uništi institucije i izazove građanski rat u Srbiji. Novinari poput Andrijane su upravo najjača brana ostvarivanju takvog scenarija, i zato im smetaju. Njihov jedini cilj je da ućutkaju istinito i slobodno medijsko izveštavanje i novinarske slobode.

Da li treba da podsećam na to da se novinari koji ne rade na tajkunskim medijima fizički napadaju, zastrašuju i sprečavaju u radu od javnog interesa, a da pri tome sudovi i tužilaštvo ćute i da niko od nasilnika nije kažnjen niti je pokrenut postupak protiv nekoga od njih?

Umesto da se kažnjavaju siledžije i batinaše blokadere kojima su na meti novinarke, oni kažnjavaju one koji pišu o takvom rušenju demokratije i slobode govora. Ne smemo dozvoliti da im prolaze ovakvi udari na medije! Brutalni napadi na novinare i selektivno kažnjavanje onih koji ne podržavaju blokadere je crvena linija koja ne sme da se pređe!