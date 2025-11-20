BELA KUĆA IMA PLAN ZA DUGOROČNI MIR: Vitkof i Rubio u kontaktu sa Rusijom i Ukrajinom (VIDEO)

DRŽAVNI sekretar SAD Marko Rubio i specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof održavaju kontakte i sa Rusijom i sa Ukrajinom u vezi sa planom za rešavanje krize koji je predložio Vašington, saopštila je Kerolajn Livit, portparol Bele kuće, na brifingu za novinare.

-Specijalni izaslanik Vitkof i Marko Rubio tiho su radili na planu tokom poslednjeg meseca. Oni sarađuju sa obe strane: i sa Rusijom i sa Ukrajinom na jednakim osnovama, kako bi razumeli dokle su te države spremne da idu radi uspostavljanja dugoročnog i održivog mira. Tako se i priprema za mirovne pregovore, zar ne?, izjavila je Livit.

PLAN SAD O MIROVNOM REŠENjU U UKRAJINI

Pojedini zapadni mediji izvestili su da plan sadrži 28 tačaka u okviru četiri glavne teme: mir u Ukrajini, bezbednosne garancije, bezbednost u Evropi i budući odnosi SAD sa Rusijom i Ukrajinom.

Prema pisanju lista „Fajnenšel tajms“, predlog, koji su američka i ruska strana pripremile u okviru procesa rešavanja situacije u Ukrajini, predviđa smanjenje broja vojske Ukrajine za polovinu, kao i odricanje Kijeva od dela naoružanja i od Donbasa. Takođe je predviđeno smanjenje američke vojne pomoći Kijevu. Pored toga, u predlogu se navodi priznanje ruskog jezika kao zvaničnog državnog jezika u Ukrajini i dodeljivanje zvaničnog statusa Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi.

Američki portal Aksios, pozivajući se na izvore, 19. novembra je izvestio da SAD vode „tajne konsultacije“ sa Rusijom o novom planu za rešavanje ukrajinskog konflikta.

Kasnije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov naveo da su predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, u avgustu na Aljasci razgovarali o postizanju mirovnog rešenja u Ukrajini i da od tada „nije bilo nikakvih novih predloga“.

