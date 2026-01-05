Svet

MAKRON OSUDIO TRAMPOVU AKCIJU U VENECUELI: Ne odobravamo metodu SAD za svrgavanje Madura

K. Despotović

05. 01. 2026. u 13:35

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas na sastanku Saveta ministara da Francuska ne odobrava metodu koju su SAD upotrebile za svrgavanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Foto: Tanjug AP

On je time razjasnio svoj stav u vezi sa američkom vojnom operacijom u Karakasu, rekla je portparolka francuske vlade Mod Brežon, prenosi televizija BFM.

- Mi branimo međunarodno pravo i slobodu naroda. Upotrebljena metoda nije ni podržana ni odobrena - izjavio je Makron.

On je istakao da Francuska podržava narodni suverenitet, koji je izražen 2024. godine na izborima u Venecueli.

Makron je dodao da će Pariz nastaviti da "deluje sa zemljama regiona".

Sjedinjene Američke Države napale su 3. januara glavni grad Venecuele, Karakas, i uhapsile predsednika te zemlje Nikolasa Madura i njegovu suprugu.

Maduro se trenutno nalazi u Njujorku, gde ga danas očekuje početak suđenja zbog optužbi za trgovinu drogom i oružjem.

(Tanjug)

