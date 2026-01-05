MAKRON OSUDIO TRAMPOVU AKCIJU U VENECUELI: Ne odobravamo metodu SAD za svrgavanje Madura

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas na sastanku Saveta ministara da Francuska ne odobrava metodu koju su SAD upotrebile za svrgavanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Foto: Tanjug AP

On je time razjasnio svoj stav u vezi sa američkom vojnom operacijom u Karakasu, rekla je portparolka francuske vlade Mod Brežon, prenosi televizija BFM.

- Mi branimo međunarodno pravo i slobodu naroda. Upotrebljena metoda nije ni podržana ni odobrena - izjavio je Makron.

On je istakao da Francuska podržava narodni suverenitet, koji je izražen 2024. godine na izborima u Venecueli.

Makron je dodao da će Pariz nastaviti da "deluje sa zemljama regiona".

Sjedinjene Američke Države napale su 3. januara glavni grad Venecuele, Karakas, i uhapsile predsednika te zemlje Nikolasa Madura i njegovu suprugu.

Maduro se trenutno nalazi u Njujorku, gde ga danas očekuje početak suđenja zbog optužbi za trgovinu drogom i oružjem.

(Tanjug)