OSVANULE NOVE FOTOGRAFIJE MADURA: NJega i njegovu ženu vode na suđenje (FOTO)

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro prebačen je danas u zgradu suda u Njujorku, pred kojim će se kasnije danas pojaviti po američkim optužbama za krijumčarenje droge i oružja.

Foto: Tanjug/AP Photo/Stefan Jeremiah

Na ulicama Njujorka video se snimak konvoja koji putuje kroz grad, gde bi Maduro trebalo da se pojavi na sudu za nekoliko sati.

U pitanju je jako obezbeđeno vozilo, u pratnji nekoliko policijskih automobila sa upaljenim svetlima.

Maduro, u lisicama i u pratnji naoružanih policajaca, sproveden je do helikoptera koji je zatim poleteo.

Kako možemo videti na fotografiji, Maduro je bio obučen u trenerku i nosio je svetlo narandžaste patike.

Maduro i, kako se čini, njegova supruga Silija su potom izašli iz helikoptera na Menhetnu. Prati ih nekoliko agenata Američke agencije za suzbijanje droga (DEA). Oni su u onome što izgleda kao zatvorska odeća, a Maduro izgleda blago šepa.

#URGENTE | Maduro es trasladado de prisión a tribunales de Nueva York para comparecer ante la justicia. pic.twitter.com/F8cQp9qB5y — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 5, 2026

Maduro bi pred sudom trebalo da se pojavi u podne po lokalnom, odnosno u 18 časova po istočnoevropskom vremenu pred saveznim sudom u donjem Menhetnu.