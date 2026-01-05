OSVANULE NOVE FOTOGRAFIJE MADURA: NJega i njegovu ženu vode na suđenje (FOTO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro prebačen je danas u zgradu suda u Njujorku, pred kojim će se kasnije danas pojaviti po američkim optužbama za krijumčarenje droge i oružja.
Na ulicama Njujorka video se snimak konvoja koji putuje kroz grad, gde bi Maduro trebalo da se pojavi na sudu za nekoliko sati.
U pitanju je jako obezbeđeno vozilo, u pratnji nekoliko policijskih automobila sa upaljenim svetlima.
Maduro, u lisicama i u pratnji naoružanih policajaca, sproveden je do helikoptera koji je zatim poleteo.
Kako možemo videti na fotografiji, Maduro je bio obučen u trenerku i nosio je svetlo narandžaste patike.
Maduro i, kako se čini, njegova supruga Silija su potom izašli iz helikoptera na Menhetnu. Prati ih nekoliko agenata Američke agencije za suzbijanje droga (DEA). Oni su u onome što izgleda kao zatvorska odeća, a Maduro izgleda blago šepa.
Maduro bi pred sudom trebalo da se pojavi u podne po lokalnom, odnosno u 18 časova po istočnoevropskom vremenu pred saveznim sudom u donjem Menhetnu.
Preporučujemo
PREMIJER GRENLANDA: Želimo da ojačamo veze sa SAD, građani ne treba da se plaše preuzimanja
05. 01. 2026. u 23:35
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)