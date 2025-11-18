ČETVOROČLANA PORODICA UMRLA U TURSKOJ TOKOM ODMORA: Sumnjalo se na trovanje hranom, sada se pojavili novi detalji

POLICIJA veruje da je četvoročlana porodica, među njima i dvoje male dece, stradala od posledica trovanja pesticidom korišćenim za suzbijanje stenica u hotelu u kojem su boravili. Prema prvim indikacijama, otrovna supstanca mogla je da dopre do njihove sobe kroz ventilacioni otvor u kupatilu, što je dovelo do smrtnog ishoda tokom odmora.

Foto: Printskrin

Podsećamo, majka Čigdem Boček (27), otac Servet (38) i njihova deca Masal (3) i Kadir Muhamet (6) proglašeni su mrtvima nakon što su se teško razboleli u svojoj hotelskoj sobi u Istanbulu. Ranije se pretpostavljalo da su svi pretrpeli trovanje hranom nakon celodnevnog degustiranja ulične hrane na štandovima i u restoranima u turskoj prestonici.

Međutim, policija i tužilaštvo uhapsili su 11 osoba, uključujući osoblje hotela Harbour Suites Old City, zbog sumnje da je aluminijum-fosfid, korišćen u tretmanu protiv stenica u sobi u prizemlju hotela, možda dospeo do sobe porodice kroz ventilacioni otvor u kupatilu i otrovao ih.

Hotel je evakuisan i zatvoren

Aluminijum-fosfid je snažna otrovna supstanca koja se koristi kao pesticid u poljoprivredi i domaćinstvima i može izazvati smrt ako se u velikim količinama udiše. Istražitelji su takođe otkrili da barem jedan zaposleni u firmi za suzbijanje štetočina, čiji su proizvodi korišćeni u hotelu, nije imao potrebnu sertifikaciju.

Hotel je u međuvremenu evakuisan i zatvoren dok policija nastavlja da prikuplja uzorke iz zgrade radi ispitivanja. Navodno su policajci uzeli uzorke sa čaršava, jastuka, boca vode i ćebadi. Policija je takođe navodno uklonila stvari iz soba još dvoje gostiju - italijanskog i marokanskog turiste - nakon što su i oni prevezeni u bolnicu zbog sumnje na trovanje.

Porodicu Boček iz Hamburga u Nemačkoj, stigla je u svoj hotel u istanbulskoj četvrti Fatih na početku odmora 9. novembra. Dva dana kasnije otišli su u bolnicu nakon što su se žalili na mučninu, povraćanje i vrtoglavicu posle celodnevnog razgledanja.

Čigdem i dvoje dece umrli su samo nekoliko sati kasnije, dok je Servet preminuo u ponedeljak nakon šest dana provedenih na intenzivnoj nezi u gradskoj bolnici Džemil Taškčoglu. Čigdem i deca sahranjeni su u subotu u gradu u zapadnoj turskoj provinciji Afjonkarahisar, prema izveštajima.

Oglasio se i predsednik Turske

Kancelarija glavnog javnog tužioca u Istanbulu prvobitno je privela sedam osoba, uključujući ulične prodavce hrane, a uzorke sa štandova i iz restorana koje je porodica posetila analizirao je Institut za sudsku medicinu.

Deda stradale dece, Mustafa Čelik, izjavio je da je porodica planirala da ga poseti nakon sedmodnevnog odmora u Istanbulu. Istakao je da će pokrenuti postupke protiv svih odgovornih i naglasio da očekuje da krivci budu kažnjeni najstrože moguće.

Oglasio se i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, rekao je: "Naše bezbednosne snage i tužioci sprovešće potrebne istrage kako bi utvrdili uzroke ovih smrti".

(Miror)