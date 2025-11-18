Svet

ČETVOROČLANA PORODICA UMRLA U TURSKOJ TOKOM ODMORA: Sumnjalo se na trovanje hranom, sada se pojavili novi detalji

Новости онлине

18. 11. 2025. u 20:09

POLICIJA veruje da je četvoročlana porodica, među njima i dvoje male dece, stradala od posledica trovanja pesticidom korišćenim za suzbijanje stenica u hotelu u kojem su boravili. Prema prvim indikacijama, otrovna supstanca mogla je da dopre do njihove sobe kroz ventilacioni otvor u kupatilu, što je dovelo do smrtnog ishoda tokom odmora.

ЧЕТВОРОЧЛАНА ПОРОДИЦА УМРЛА У ТУРСКОЈ ТОКОМ ОДМОРА: Сумњало се на тровање храном, сада се појавили нови детаљи

Foto: Printskrin

Policija veruje da je četvoročlana porodica, među njima i dvoje male dece, stradala od posledica trovanja pesticidom korišćenim za suzbijanje stenica u hotelu u kojem su boravili. Prema prvim indikacijama, otrovna supstanca mogla je da dopre do njihove sobe kroz ventilacioni otvor u kupatilu, što je dovelo do smrtnog ishoda tokom odmora.

Podsećamo, majka Čigdem Boček (27), otac Servet (38) i njihova deca Masal (3) i Kadir Muhamet (6) proglašeni su mrtvima nakon što su se teško razboleli u svojoj hotelskoj sobi u Istanbulu. Ranije se pretpostavljalo da su svi pretrpeli trovanje hranom nakon celodnevnog degustiranja ulične hrane na štandovima i u restoranima u turskoj prestonici.

Međutim, policija i tužilaštvo uhapsili su 11 osoba, uključujući osoblje hotela Harbour Suites Old City, zbog sumnje da je aluminijum-fosfid, korišćen u tretmanu protiv stenica u sobi u prizemlju hotela, možda dospeo do sobe porodice kroz ventilacioni otvor u kupatilu i otrovao ih.

Hotel je evakuisan i zatvoren

Aluminijum-fosfid je snažna otrovna supstanca koja se koristi kao pesticid u poljoprivredi i domaćinstvima i može izazvati smrt ako se u velikim količinama udiše. Istražitelji su takođe otkrili da barem jedan zaposleni u firmi za suzbijanje štetočina, čiji su proizvodi korišćeni u hotelu, nije imao potrebnu sertifikaciju.

Hotel je u međuvremenu evakuisan i zatvoren dok policija nastavlja da prikuplja uzorke iz zgrade radi ispitivanja. Navodno su policajci uzeli uzorke sa čaršava, jastuka, boca vode i ćebadi. Policija je takođe navodno uklonila stvari iz soba još dvoje gostiju - italijanskog i marokanskog turiste - nakon što su i oni prevezeni u bolnicu zbog sumnje na trovanje.

Porodicu Boček iz Hamburga u Nemačkoj, stigla je u svoj hotel u istanbulskoj četvrti Fatih na početku odmora 9. novembra. Dva dana kasnije otišli su u bolnicu nakon što su se žalili na mučninu, povraćanje i vrtoglavicu posle celodnevnog razgledanja.

Čigdem i dvoje dece umrli su samo nekoliko sati kasnije, dok je Servet preminuo u ponedeljak nakon šest dana provedenih na intenzivnoj nezi u gradskoj bolnici Džemil Taškčoglu. Čigdem i deca sahranjeni su u subotu u gradu u zapadnoj turskoj provinciji Afjonkarahisar, prema izveštajima.

Oglasio se i predsednik Turske

Kancelarija glavnog javnog tužioca u Istanbulu prvobitno je privela sedam osoba, uključujući ulične prodavce hrane, a uzorke sa štandova i iz restorana koje je porodica posetila analizirao je Institut za sudsku medicinu.

Deda stradale dece, Mustafa Čelik, izjavio je da je porodica planirala da ga poseti nakon sedmodnevnog odmora u Istanbulu. Istakao je da će pokrenuti postupke protiv svih odgovornih i naglasio da očekuje da krivci budu kažnjeni najstrože moguće.

Oglasio se i predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, rekao je: "Naše bezbednosne snage i tužioci sprovešće potrebne istrage kako bi utvrdili uzroke ovih smrti".

(Miror)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MOLILA LJUDE DA ZOVU POLICIJU: Aldina bežala kroz grad od pomahnitalog ubice sa pištoljem, on je sustigao i ubio
Region

0 0

MOLILA LJUDE DA ZOVU POLICIJU: Aldina bežala kroz grad od pomahnitalog ubice sa pištoljem, on je sustigao i ubio

U KANTONALNOM sudu u Mostaru pred sudijom za prethodni postupak, Elisom Sultanićem, jutros je održano ročište po predlogu Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona za određivanje pritvora prema Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo "Teško ubistvo ženske osobe", kao i "Neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje."

19. 11. 2025. u 12:40

Politika
Tenis
Fudbal
NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji

NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji