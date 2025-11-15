"VRLO BRZO POČINJEMO SA NUKLEARNIM PROBAMA" Nova Trampova poruka koja podiže tenzije

SJEDINjENE Američke Države će uskoro sprovesti nuklearna ispitivanja, najavio je predsednik Donald Tramp, prenosi agencija RIA Novosti.

"Vrlo brzo", odgovorio je na pitanje novinara o probama, ali je odbio da kaže da li SAD planiraju da detoniraju bojevu glavu tokom testa.

On je ponovo pomenuo da navodno i "drugi ljudi" testiraju nuklearno oružje. Istovremeno, nazvao je denuklearizaciju najboljim rešenjem za kontrolu naoružanja i izrazio nadu za sastanak o ovom pitanju sa Rusijom i Kinom.

- Ono što bih želeo da uradim jeste denuklearizacija, drugim rečima, održavanje sastanka, prvenstveno između tri glavne zemlje, kako bi se smanjilo nuklearno oružje - naveo je Tramp.

Stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov nedavno je objasnio da bi Amerikancima trebalo od nekoliko meseci do nekoliko godina da sprovedu nuklearne testove, budući da još uvek nema znakova priprema.

Krajem oktobra, Tramp je naredio hitno pokretanje testiranja nuklearnog oružja. Svoju odluku je opravdao navodima da i druge zemlje čine isto.

Nekoliko dana kasnije, održan je sastanak Saveta bezbednosti Rusije, na kojem je, između ostalih, govorio ministar odbrane Andrej Belousov. On je nazvao prikladnim početak priprema za nuklearne probe na poligonu Nova Zemlja.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je naložio prikupljanje dodatnih informacija, analizu i podnošenje predloga u vezi sa mogućim početkom priprema za takve testove.

On je napomenuo da Rusija ne namerava da se povuče iz Sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba, ali će biti primorana da preduzme odgovarajuće mere ako bilo koja od potpisnica sporazuma odluči da ga prekrši.

