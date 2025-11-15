"VRLO BRZO POČINJEMO SA NUKLEARNIM PROBAMA" Nova Trampova poruka koja podiže tenzije
SJEDINjENE Američke Države će uskoro sprovesti nuklearna ispitivanja, najavio je predsednik Donald Tramp, prenosi agencija RIA Novosti.
"Vrlo brzo", odgovorio je na pitanje novinara o probama, ali je odbio da kaže da li SAD planiraju da detoniraju bojevu glavu tokom testa.
On je ponovo pomenuo da navodno i "drugi ljudi" testiraju nuklearno oružje. Istovremeno, nazvao je denuklearizaciju najboljim rešenjem za kontrolu naoružanja i izrazio nadu za sastanak o ovom pitanju sa Rusijom i Kinom.
- Ono što bih želeo da uradim jeste denuklearizacija, drugim rečima, održavanje sastanka, prvenstveno između tri glavne zemlje, kako bi se smanjilo nuklearno oružje - naveo je Tramp.
Stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov nedavno je objasnio da bi Amerikancima trebalo od nekoliko meseci do nekoliko godina da sprovedu nuklearne testove, budući da još uvek nema znakova priprema.
Krajem oktobra, Tramp je naredio hitno pokretanje testiranja nuklearnog oružja. Svoju odluku je opravdao navodima da i druge zemlje čine isto.
Nekoliko dana kasnije, održan je sastanak Saveta bezbednosti Rusije, na kojem je, između ostalih, govorio ministar odbrane Andrej Belousov. On je nazvao prikladnim početak priprema za nuklearne probe na poligonu Nova Zemlja.
Predsednik Rusije Vladimir Putin je naložio prikupljanje dodatnih informacija, analizu i podnošenje predloga u vezi sa mogućim početkom priprema za takve testove.
On je napomenuo da Rusija ne namerava da se povuče iz Sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba, ali će biti primorana da preduzme odgovarajuće mere ako bilo koja od potpisnica sporazuma odluči da ga prekrši.
BONUS VIDEO - SA CRVENOG TRGA ZAGRMELO URAAA! "Novosti" na veličanstvenoj paradi
Preporučujemo
TRAMP PRETERAO? Ubistva narko-dilera bez suđenja podelila Ameriku
14. 11. 2025. u 13:46
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)